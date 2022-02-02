Деруны с неожиданным ингредиентом: как приготовить привычное блюдо по-новому
Пожалуй, не существует более простого блюда, чем деруны. Это отличный способ небанально приготовить картофель, а также вариант вкусного обеда или ужина. Если добавить начинку или соединить в дерунах овощи, можно получить полноценное блюдо. Одним из таких овощей могут стать брокколи. Небанальное сочетание, которое делает блюдо сытным и достаточно диетическим.
Рецепт дерунов из брокколи опубликован в кулинарном блоге carrot.raw в Instagram.
Ингредиенты:
картофель – 4 шт
яйца – 2 шт
рисовая мука – 3 ст. л.
брокколи – 7-8 соцветий
соль, перец
красный лук
чеснок
Способ приготовления:
1. Очистить картофель и натереть на терке.
2. Брокколи помыть и измельчить.
3. Лук и чеснок измельчить.
4. Смешайте все ингредиенты. Добавить соль и перец. Тщательно перемешать.
5. Жарить драники с обеих сторон до готовности.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить деруны с мясом и сыром в духовке.