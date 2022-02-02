Деруны с неожиданным ингредиентом: как приготовить привычное блюдо по-новому

Пожалуй, не существует более простого блюда, чем деруны. Это отличный способ небанально приготовить картофель, а также вариант вкусного обеда или ужина. Если добавить начинку или соединить в дерунах овощи, можно получить полноценное блюдо. Одним из таких овощей могут стать брокколи. Небанальное сочетание, которое делает блюдо сытным и достаточно диетическим.

Рецепт дерунов из брокколи опубликован в кулинарном блоге carrot.raw в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 4 шт

яйца – 2 шт

рисовая мука – 3 ст. л.

брокколи – 7-8 соцветий

соль, перец

красный лук

чеснок

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Способ приготовления:

1. Очистить картофель и натереть на терке.

2. Брокколи помыть и измельчить.

3. Лук и чеснок измельчить.

4. Смешайте все ингредиенты. Добавить соль и перец. Тщательно перемешать.

5. Жарить драники с обеих сторон до готовности.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить деруны с мясом и сыром в духовке.