Деруны с неожиданным ингредиентом: как приготовить привычное блюдо по-новому

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
383
Деруны с неожиданным ингредиентом: как приготовить привычное блюдо по-новому

Пожалуй, не существует более простого блюда, чем деруны. Это отличный способ небанально приготовить картофель, а также вариант вкусного обеда или ужина. Если добавить начинку или соединить в дерунах овощи, можно получить полноценное блюдо. Одним из таких овощей могут стать брокколи. Небанальное сочетание, которое делает блюдо сытным и достаточно диетическим.

Рецепт дерунов из брокколи опубликован в кулинарном блоге carrot.raw в Instagram.

Деруны из брокколи

Ингредиенты:

  • картофель – 4 шт

  • яйца – 2 шт

  • рисовая мука – 3 ст. л.

  • брокколи – 7-8 соцветий

  • соль, перец

  • красный лук

  • чеснок

Брокколи для блюда
Видео дня

Способ приготовления:

1. Очистить картофель и натереть на терке.

2. Брокколи помыть и измельчить.

Процесс приготовления

3. Лук и чеснок измельчить.

4. Смешайте все ингредиенты. Добавить соль и перец. Тщательно перемешать.

Жарение дерунов

5. Жарить драники с обеих сторон до готовности.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить деруны с мясом и сыром в духовке.

Обращение коллектива OBOZREVATEL

Сейчас мы готовим

Все рецепты