Домашние шоколадные конфеты всего за несколько минут и с минимумом продуктов: рецепт для сладкоежек
Невероятно вкусные домашние шоколадные конфеты можно приготовить всего за несколько минут. А в результате на столе появится великолепный десерт, который порадует даже самых требовательных сладкоежек.
Рецептом шоколадных конфет поделилась фудблогер с ником vika_tolokova23. В своем Instagram она рассказала, что для приготовления этого десерта нужно всего 4 ингредиента.
Ингредиенты
- Сгущенка – 350 гр
- Какао – 30 гр
- Растопленное сливочное масло – 40 гр
- Печенье – 200 гр
- Кокосовая стружка
- Рубленые орехи
Способ приготовления
1. Сгущенку выливаем в глубокую емкость, добавляем просеянное какао и тщательно перемешиваем с помощью венчика.
2. Вливаем растопленное сливочное масло и снова хорошо перемешиваем.
3. В измельчитель закладываем печенье и делаем из него крошку.
4. Крошку из печенья добавляем в шоколадную массу и снова перемешиваем с помощью лопатки.
5. Накрываем пищевой плёнкой и отправляем в холодильник на 30 минут.
6. Формируем шарики небольшого размера и обваливаем их в кокосовой стружке, измельченных орехах или крошке из печенья.
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