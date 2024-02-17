Домашние шоколадные конфеты всего за несколько минут и с минимумом продуктов: рецепт для сладкоежек

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
204
Домашние шоколадные конфеты всего за несколько минут и с минимумом продуктов: рецепт для сладкоежек

Невероятно вкусные домашние шоколадные конфеты можно приготовить всего за несколько минут. А в результате на столе появится великолепный десерт, который порадует даже самых требовательных сладкоежек.

Рецептом шоколадных конфет поделилась фудблогер с ником vika_tolokova23. В своем Instagram она рассказала, что для приготовления этого десерта нужно всего 4 ингредиента.

Домашние шоколадные конфеты всего за несколько минут и с минимумом продуктов: рецепт для сладкоежек

Ингредиенты

  • Сгущенка – 350 гр
  • Какао – 30 гр
  • Растопленное сливочное масло – 40 гр
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  • Печенье – 200 гр
  • Кокосовая стружка
  • Рубленые орехи

Способ приготовления

1. Сгущенку выливаем в глубокую емкость, добавляем просеянное какао и тщательно перемешиваем с помощью венчика.

Домашние шоколадные конфеты всего за несколько минут и с минимумом продуктов: рецепт для сладкоежек

2. Вливаем растопленное сливочное масло и снова хорошо перемешиваем.

Домашние шоколадные конфеты всего за несколько минут и с минимумом продуктов: рецепт для сладкоежек

3. В измельчитель закладываем печенье и делаем из него крошку.

Домашние шоколадные конфеты всего за несколько минут и с минимумом продуктов: рецепт для сладкоежек

4. Крошку из печенья добавляем в шоколадную массу и снова перемешиваем с помощью лопатки.

Домашние шоколадные конфеты всего за несколько минут и с минимумом продуктов: рецепт для сладкоежек

5. Накрываем пищевой плёнкой и отправляем в холодильник на 30 минут.

6. Формируем шарики небольшого размера и обваливаем их в кокосовой стружке, измельченных орехах или крошке из печенья.

Домашние шоколадные конфеты всего за несколько минут и с минимумом продуктов: рецепт для сладкоежек

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