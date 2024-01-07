Есть эти продукты в холодное время года вредно: назван перечень

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Есть эти продукты в холодное время года вредно: назван перечень

В холодное время на рацион нужно обратить особое внимание. Все из-за того, что организм подвергается недостатку витаминов, резкому изменению температуры и недостатку света. И именно еда может нормализовать или, наоборот, усугубить состояние.

Поэтому редакция FoodOboz расскажет, что нельзя есть в холодное время года. Оставьте эти продукты на весну и лето.

Разнообразный фаст-фуд и полуфабрикаты

Есть эти продукты в холодное время года вредно: назван перечень

Такая пища проходит много степеней обработки и не содержит никаких питательных веществ, которые так необходимы организму зимой. Все, что есть в этих блюдах, это большое количество калорий, от которых зимой избавиться значительно труднее из-за малой двигательной активности. Поэтому есть риск набрать лишние килограммы. К тому же полуфабрикаты и фаст-фуд содержат разнообразные вредные добавки, которые будут способствовать нарушению метаболизма.

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Холодные первые блюда

Есть эти продукты в холодное время года вредно: назван перечень

Даже если вы очень любите холодные окрошки или гаспачо – от них зимой лучше отказаться. Эффект совершенно противоположен тому, который нужен именно в холодное время. Организм подвергается большому стрессу после такой пищи, может нарушиться пищеварение и ухудшиться общее самочувствие. Лучше есть согревающие блюда.

Несезонные продукты

Есть эти продукты в холодное время года вредно: назван перечень

Если вы зимой увидели в магазине голубику или клубнику на витрине – не стоит покупать эти продукты. Они точно обработаны разнообразными химикатами для привлекательного внешнего вида. Для организма такая пища будет очень вредна.

Сахар

Большое количество сахара вредно в любой период года. Но зимой особенно, потому что скапливается большое количество калорий. Поэтому сладости из новогодних подарков лучше заменить сухофруктами или орехами.

Есть эти продукты в холодное время года вредно: назван перечень

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