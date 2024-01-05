На обед обычно готовят какие-то очень быстрые блюда. Все потому, что много дел и стоять на кухне нет времени. Поэтому в ход идет все, что есть в холодильнике, и это не всегда сбалансировано и полезно.

Редакция FoodOboz расскажет, что есть на обед наиболее вредно. Последствия очень существенные.

Когда времени для приготовления обеда мало – в ход идут бутерброды. И именно их вреднее всего есть в разгар рабочего дня.

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Даже если вы выберите для такого блюда достаточно полезные компоненты (авокадо, овощи яйца) – углеводы все же будут преобладать. Особенно если для основы вы выбираете обычный белый хлеб – одни пустые калории.

В бутербродах часто даже больше углеводов, чем в некоторых десертах. К тому же, после бутербродов к вам очень быстро ощущение голода и тогда в ход пойдут и сладости, и разнообразные снеки.

Если вы все же выбираете бутерброд – дополните его свежим салатом из овощей. Так будет сытнее и полезнее.

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