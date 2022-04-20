Все христиане восточного обряда будут отмечать 24 апреля светлый и один из самых большим праздником – Пасха. Главным символом которого является сдобное хлебобулочное изделие – паска. Готовят их, как правило, в Чистый четверг, при этом читая молитву. Делают паски из разного теста, очень часто из творога, а также готовят изумительные краффины.

Редакция FoodOboz выбрала для вас рецепт грузинской паски, который был опубликован на Instagram-странице ( smakoluk.ua), с кургузой и цедрой лимона, которая будет очень ароматной и красивой.

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Ингредиенты:

1. Опара:

молоко – 250 мл

сахар – 50 г

прессованные дрожжи – 30 г

мука – 200 г

Способ приготовления:

1. Дрожжи растворить с сахаром в теплом молоке, добавьте муку и оставьте опару активироваться в теплом месте на 10-20 минут.

2. Сдоба

Ингредиенты:

сахар – 250 г

сметана – 125 мл

желтки – 3 шт.

яйца – 2 шт.​​​​​​

сливочное масло – 125 г

растительное масло – 100 мл

куркума – 0,25 ч. л.

цедра 1 апельсина

любой крепкий алкоголь – 2 ст. л.

сухофрукты – 200 г и 1 ст. л. муки

3. Тесто:

Способ приготовления:

1. Разотрите желтки с сахаром, добавьте сметану, яйца, растительное масло, растопленное сливочное масло, куркуму, цедру и алкоголь, перемешайте.

2. Сухофрукты залейте на пару секунд кипятком, слейте воду и просушите их бумажным полотенцем.

3. В готовую сдобу влейте опару, перемешайте до однородности, добавьте муку, перемешайте и оставьте тесто подходить в теплом месте примерно на 2 часа.

4. После всыпьте сухофрукты и перемешайте.

5. Сформируйте паски, выложите в формы, накройте пищевой пленкой и оставьте так на 1 час в теплом месте.

6. Выпекайте их около 60 минут при 170 С.

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