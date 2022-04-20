Грузинская паска с куркумой и апельсиновой цедрой: делимся рецептом идеального теста
Все христиане восточного обряда будут отмечать 24 апреля светлый и один из самых большим праздником – Пасха. Главным символом которого является сдобное хлебобулочное изделие – паска. Готовят их, как правило, в Чистый четверг, при этом читая молитву. Делают паски из разного теста, очень часто из творога, а также готовят изумительные краффины.
Редакция FoodOboz выбрала для вас рецепт грузинской паски, который был опубликован на Instagram-странице ( smakoluk.ua), с кургузой и цедрой лимона, которая будет очень ароматной и красивой.
Ингредиенты:
1. Опара:
молоко – 250 мл
сахар – 50 г
прессованные дрожжи – 30 г
мука – 200 г
Способ приготовления:
1. Дрожжи растворить с сахаром в теплом молоке, добавьте муку и оставьте опару активироваться в теплом месте на 10-20 минут.
2. Сдоба
Ингредиенты:
сахар – 250 г
сметана – 125 мл
желтки – 3 шт.
яйца – 2 шт.
сливочное масло – 125 г
растительное масло – 100 мл
куркума – 0,25 ч. л.
цедра 1 апельсина
любой крепкий алкоголь –
2 ст. л.
сухофрукты – 200 г и 1 ст. л. муки
3. Тесто:
Способ приготовления:
1. Разотрите желтки с сахаром, добавьте сметану, яйца, растительное масло, растопленное сливочное масло, куркуму, цедру и алкоголь, перемешайте.
2. Сухофрукты залейте на пару секунд кипятком, слейте воду и просушите их бумажным полотенцем.
3. В готовую сдобу влейте опару, перемешайте до однородности, добавьте муку, перемешайте и оставьте тесто подходить в теплом месте примерно на 2 часа.
4. После всыпьте сухофрукты и перемешайте.
5. Сформируйте паски, выложите в формы, накройте пищевой пленкой и оставьте так на 1 час в теплом месте.
6. Выпекайте их около 60 минут при 170 С.
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