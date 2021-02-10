Как правильно резать лук, чтобы не было слез: 5 советов от шефов

Маша Сердюк FoodOboz 14:02, 10.02.2021 Обновлено: 14:08, 10.02.2021

Британские шеф-повара поделились лайфхаками, которые позволяют резать большое количество лука без слез.

Главная проблема заключается в том, что при нарезке лук выделяет вещество, которое раздражает слезные железы в глазах и автоматически заставляет людей плакать. Чтобы этого избежать, необходимо снизить количество этих веществ.

Журналисты издания Express опросили несколько шеф-поваров, и они поделились лайфхаками, которые позволяют им легко нарезать большое количество лука для того или иного блюда.

Итак, для того, чтобы без слез нарезать лук, нужно:

  • Охладить лук. Раздражающие химические вещества, от которых слезятся глаза, легче распространяются в тепле. Поэтому перед началом приготовления повара советуют подержать лук в холодильнике 30 минут или в морозилке 10 минут. Холод заморозит вещество, которое выделяет овощ , и этим самым снизит уровень его раздражения на слезные железы.

  • Замочить лук в воде. Только предварительно отрежьте кончик луковицы: вода вытянет кислоту, которая раздражает глаза. Однако имейте ввиду, что в таком случае вы рискуете лишить овощ его насыщенного вкуса.

  • Наточить нож. Резать лук повара советуют только очень острым, хорошо заточенным ножом. Тупые ножи ломают структуру луковицы, а чем меньше ломается лук при нарезке, тем меньше будет выделяться фермента, который раздражает глаза.

  • Проветрить помещение. Откройте окна во время нарезки лука или на худой конец включите вентилятор. Поток воздуха будет сдувать пары химического вещества и вашим глазам будет намного легче "дышать".

  • Надеть очки. Да-да, есть специальные очки для нарезки лука. Их, как правило, используют люди с очень чувствительными глазами. И вы тоже можете.

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