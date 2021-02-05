Как сварить рис для суши: пошаговая инструкция

Любите суши? Как на счет того, чтобы сделать их самостоятельно?

Залог хороших роллов – правильно приготовленный рис. Он должен быть клейким, чтобы из него можно было легко лепить нужную форму. Редакция FoodOboz рассказывает, как сделать такой рис, а также объясняет, какой сорт лучше всего купить для этого.

Как выбрать рис для суши

Для суши необходимо брать только японский рис или специальный рис с пометкой "для суши". Он, как правило, круглой формы. Обычный круглый, длиннозернистый или пропаренный рис для суши и роллов не подходит. Из-за низкого низкого содержания крахмала в зернах у такого риса нет нужной клейковины. Поэтому во время приготовления роллы будут просто рассыпаться.

И еще один важный момент: для заправки нужно использовать только рисовый уксус. Многие ошибочно думают, что можно использовать в суши яблочный, винный или обычный столовый уксус – нет, нет и еще раз нет. Только рисовый уксус, никакой другой больше не подходит. Во-первых, все остальные виды уксуса дают рису совершенно иной вкус. Во-вторых, рисовый уксус в сочетании с сахаром и солью придает рису дополнительную клейкость. Японцы, в общем, знают, что делают, не стоит пропускать их рекомендации мимо ушей.

Никакие специи в рис во время варки добавлять не нужно. Источник: unsplash.com unsplash.com

Как готовить рис для суши

Готовить рис для суши на самом деле несложно, главное – четко следовать инструкциям. Для удобства даем вам пошаговый план приготовления.

Шаг первый

Рис промыть проточной водой несколько раз. Промывать нужно до тех пор, пока вода не станет полностью прозрачной. Затем откинуть рис на дуршлаг и оставить минут на 10-15, чтобы стекла вся жидкость.

Шаг второй

Пересыпать рис в кастрюлю и залить холодной водой в пропорции 1:1 (к примеру, стакан риса на стакан воды). Поставить на плиту и довести до кипения. Когда закипит, убавить огонь до минимума, накрыть кастрюлю крышкой и варить 15 минут: за это время рис должен полностью впитать воду. Никакие специи в рис добавлять не нужно.

Крышку во время варки открывать нельзя, мешать рис тоже не нужно. Если открыть кастрюлю, из нее выйдет пар и рис получится не таким клейким.

Шаг третий

Через 15 минут выключить огонь и оставить рис настояться под крышкой 10-15 минут. Повторяем: крышку не снимать!

Шаг четвертый

Пока рис настаивается, приготовить заправку. Для заправки существует золотое правило: 4 части рисового уксуса + 1 часть морской соли + 2 части белого сахара.

То есть понадобится примерно такой набор:

рисовый уксус – 4 ст. л.

соль – 1 ст. л.

сахар – 2 ст. л.

Итак, смешать рисовый уксус c солью и сахаром. Смесь подогреть, но не кипятить. Перемешать до полного растворения соли и сахара, дать остыть.

Шаг пятый

Полученную заправку влить в рис (на 500 г риса нужно 135 мл заправки). Лопаткой перемешать рис, разбивая комки на отдельные зернышки. Старайтесь сильно не давить на рис, чтобы он не превратился в кашу.

Шаг шестой

Рис остудить. После этого можно приступать к приготовлению роллов.

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