Как правильно чистить яйца, чтобы скорлупа не крошилась

Вареные яйца, казалось бы, максимально простое блюдо: залил водой, отварил и готово. Но вот когда дело доходит до чистки, начинают возникать вопросы, самый главный из которых состоит в том, что нужно делать, чтобы чистить яйца легко и непринужденно, чтобы скорлупа не крошилась, а белок оставался ровным и гладким?

Какого-то единого способа быстро и легко почистить вареные яйца нет. Умельцы из Интернета предлагают варить яйца с содой, катать их по столу, чтобы скорлупа как следует потрескалась, выдувать ртом и трясти их в банке или стакане с водой (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Редакция FoodOboz считает, что главное тут не сам способ очистки яиц, а манипуляции, которые вы проводите до, во время и после варки. Итак, что нужно делать, чтобы легко почистить вареные яйца?

Варить "старые" яйца. Не знаем, в курсе вы или нет, но свежие яйца всегда плохо чистятся. Лучше всего варить (и, соотвественно, чистить) яйца, которые хранились минимум неделю. Правда, это касается только домашних органических яиц. Яйца из магазина можно варить в любой день.

Опускать яйца только в кипящую воду. Многие заливают сырые яйца холодной водой и только после этого ставят их на плиту. Ничего ужасного в этом методе нет, разве что белок в таком случае нагревается медленнее и успевает прилипнуть к оболочке, которая находится под скорлупой. Для того, чтобы скорлупа не крошилась, когда вы будете чистить яйца, кладите их уже в кипящую воду, и после повторного закипания убавьте огонь и варите еще 10 минут.

Положить готовые яйца в ледяную воду. После того, как яйца сварятся, залейте их ледяной водой (или еще лучше – положите в миску с холодной водой и льдом). Подержите их минут 15-20, и только потом начинайте чистить.

Ударить яйца перед тем, как положить их в холодную воду. Наверно, вы замечали, что треснувшие яйца легче чистятся. Все дело в воде, которая заходит под скорлупу – она отслаивает пленку от белка и яйца легче чистятся. Поэтому сначала нужно надбить яйцо, а затем положить в холодную воду.

Чистить под проточной водой. Если вы придерживались всех вышеуказанных правил, но скорлупа все равно прилипает, попробуйте попробуйте почистить яйца под сильной струей холодной воды.

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