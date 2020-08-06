Как правильно сочетать продукты: озвучены полезные советы

Правильное сочетание продуктов помогает избежать гликемических нагрузок в течение одного приема пищи и побочных эффектов пищеварения, таких как метеоризм и чувство тяжести.
Злаки и бобовые, сырые овощи и макароны, мясо и перец – это примеры того, как можно стимулировать обмен веществ, поддерживать деятельность внутренних органов, а также снабжать организм питательными микроэлементами, сообщает viversano.net.
Мясо с перцем улучшает усвоение железа
Как правильно сочетать продукты?
Существуют общие рекомендации, основанные, прежде всего, на принципе здорового питания.
Неправильная комбинация макронутриентов (углеводов, белков и жиров) может вызвать вздутие живота, чувство тяжести в желудке, боль и даже увеличение веса.
Сложные углеводы хорошо сочетаются с овощами с низким содержанием крахмала, поскольку содержащиеся в них волокна уменьшают количество сахара, усваиваемого организмом. Кроме того, употребление их вместе с бобовыми образует полноценное блюдо с точки зрения белка, так как они дополняют друг друга по содержанию аминокислот.
Белок лучше всего усваивается в сочетании с горькими овощами, которые стимулируют работу печени в процессе пищеварения. В частности, красное мясо лучше употреблять с радиккио, цикорием и рукколой, а к белому мясу также подойдут вареные овощи.
Жиры тоже хорошо сочетаются с овощами. Однако в случае выдержанных сыров предпочтительнее использовать именно мочегонные и богатые водой виды, которые стимулируют работу почек.
10 полезных комбинаций продуктов
Поджаренный хлеб и оливковое масло первого холодного отжима
Это один из лучших способов позавтракать: "хорошие" жиры оливкового масла позволяют снизить и замедлить всасывание сахаров, содержащихся в хлебе, избежать пиков гликемии и сохранить инсулин и аппетит более стабильными.
Орехи и овсяные хлопья
Еще одна идеальная комбинация – грецкие орехи и овсяные хлопья. Оба продукта богаты магнием, железом и медью, необходимыми элементами для производства гемоглобина. Полезные жиры и фитостеролы грецких орехов в сочетании с бета-глюканами овсяных хлопьев благотворно влияют на метаболизм липидов, способствуют перистальтике кишечника и здоровью системы кровообращения.
Сырые овощи и макароны
Макароны отлично сочетаются с сырыми овощами, такими как салат, руккола и огурцы, заправленными оливковым маслом первого холодного отжима. Эта комбинация жиров и волокон замедляет всасывание сахаров, ограничивает пики сахара в крови и способствует большему насыщению.
Коричневый рис и нут
Злаки и бобовые идеально подходят друг к другу, поскольку позволяют получить полный аминокислотный профиль. У бобовых мало метионина, цистеина и триптофана, но много лизина, тогда как в злаках наблюдается обратная ситуация.
Таким образом, объединившись в блюде, они становятся источником полноценного растительного белка. Кроме риса и нута также можно сочетать пшено, ячмень, гречку вместе с фасолью, горохом или чечевицей.
Сырые помидоры и лук
Помидоры богаты минеральными солями и обладают слабым мочегонным действием. Тем, кто страдает от задержки воды, лучше не добавлять их сырыми в каждый салат. Правильная и умная комбинация, которая позволит ими наслаждаться, заключается в добавлении сырого лука. Он противодействует задержке и улучшает почечный дренаж.
Лосось и руккола
Лосось является отличным источником витамина D, стимулирующего усвоение кальция. Последний, в свою очередь, присутствует не только в молочных продуктах, но и во многих овощах, например, рукколе. Эта комбинация продуктов улучшает усвоение и поддерживает здоровье костей.
Салат с рукколой, цикорием и яйцом
Альтернативой вышеупомянутой рыбе являются яйца – еще один ценный источник витамина D, которые можно добавлять в салат из рукколы и цикория для улучшения усвоения кальция.
Мясо с горькими овощами и ананасом
Белки мяса участвуют в деятельности органов пищеварения, а из-за высокого содержания азотистых отходов – также в функционировании почек. Поэтому их лучше сопровождать смесью горьких овощей, таких как радиккио, сырой лук, эндивий и руккола. Кроме того, ананас в конце еды дополнительно стимулирует переваривание белков из-за присутствия бромелаина.
Мясо и перец
Железо, содержащееся в мясе, относится к гемовому типу и усваивается организмом лучше, чем негемовое (растительного происхождения). Чтобы еще больше облегчить его усвоение, полезно сочетать мясо с перцем, поскольку он содержит высокое количество витамина С.
Выдержанные сыры с горькими и мочегонными овощами
Выдержанные сыры более богаты белками, жирами и солями, чем молочные продукты, что вызывает задержку воды. Комбинация сырого сельдерея, фенхеля и огурцов обеспечивает мочегонное действие, тогда как сочетание горьких овощей (цикорий, руккола, сырой артишок или радиккио) способствует оттоку желчи.
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