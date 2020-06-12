Как приготовить вкусное банановое мороженое: легкий и простой рецепт

Чтобы приготовить банановое мороженое, важно использовать очень спелые бананы. Для ускорения процесса созревания нужно хранить их в бумажном пакете.

Густая текстура пюре из бананов сделает мороженое невероятно насыщенным даже без добавления яиц или сливок, сообщает onceuponachef.com.

Для рецепта понадобится цельное молоко. Если нет желания покупать целую упаковку, можно использовать 1 чашку обезжиренного молока и 0,5 чашки густых сливок.

Рецепт карамелизированного бананового мороженого

Ингредиенты бананового мороженого onceuponaachef.com

Ингредиенты:

3 перезрелых банана среднего размера, очищенные

1/3 чашки упакованного светло-коричневого сахара

1 столовая ложка сливочного масла, нарезать на мелкие кусочки

1-1,5 чашки цельного молока

2 столовые ложки сахарного песка

0,5 чайной ложки ванильного экстракта

1-1,5 чайных ложки свежевыжатого лимонного сока

1/8 чайной ложки соли

Приготовление:

Разогреть духовку до 200 °C.

Нарезать бананы на кусочки размером 1-1,5 см и положить их с коричневым сахаром и маслом в форму для выпечки, чтобы сахар растворился. Выпекать около 40 минут, помешивая один раз, пока бананы не станут мягкими и золотисто-коричневыми.

Бананы с коричневым сахаром onceuponaachef.com

Немедленно перенести бананы и карамельный сироп в блендер или кухонный комбайн (если ждать слишком долго, карамель начнет затвердевать). Добавить молоко, сахар-песок, ваниль, лимонный сок и соль, и взбивать до однородного состояния. Охладить смесь в холодильнике.

Взбитая смесь onceuponaachef.com

Достать из холодильника, быстро взбить, а затем заморозить в специальной мороженице в соответствии с инструкциями производителя.

Контейнер для мороженого onceuponaachef.com

Переложить в пластиковый контейнер и поставить в морозильную камеру на несколько часов (до затвердения), чтобы его можно было зачерпнуть.

Банановое мороженное onceuponaachef.com

После этого мороженое можно подавать к столу.

Как сообщал OBOZREVATEL, мороженое может быть не только вкусным, но и полезным. Оно содержит витамины и минералы, помогает повысить иммунитет и укрепить кости, стимулирует работу мозга, а также улучшает фертильность.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!