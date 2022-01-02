Тартар с лососем: закуска, которая разлетается в считанные минуты

Тартар – это необычное французское блюдо, поскольку его основа – сырое мясо, а это, конечно же, на любителя. Впрочем, такую закуску вполне можно приготовить по-новому на основе лосося. Нереальное сочетание ингредиентов не заставит долго ждать – закуска разлетится со стола в считанные минуты.

Рецептом тартара с лососем поделилась фудблогер katyamull. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

слабосоленый лосось – 200 г

красная икра – 50 г

авокадо – 1 шт

сок лимона – 1\2 ч. л.

хлеб

крем-сыр

Способ приготовления:

1. Лосось и авокадо порезать кубиками.

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2. Смешать компоненты вместе с икрой и лимонным соком.

3. Хлеб намазать крем-сыром.

4. Выложить тартар.

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