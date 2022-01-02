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Тартар с лососем: закуска, которая разлетается в считанные минуты
Тартар – это необычное французское блюдо, поскольку его основа – сырое мясо, а это, конечно же, на любителя. Впрочем, такую закуску вполне можно приготовить по-новому на основе лосося. Нереальное сочетание ингредиентов не заставит долго ждать – закуска разлетится со стола в считанные минуты.
Рецептом тартара с лососем поделилась фудблогер katyamull. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
слабосоленый лосось – 200 г
красная икра – 50 г
авокадо – 1 шт
сок лимона – 1\2 ч. л.
хлеб
крем-сыр
Способ приготовления:
1. Лосось и авокадо порезать кубиками.
2. Смешать компоненты вместе с икрой и лимонным соком.
3. Хлеб намазать крем-сыром.
4. Выложить тартар.
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