Тартар с лососем: закуска, которая разлетается в считанные минуты

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
200
Тартар с лососем: закуска, которая разлетается в считанные минуты

Тартар – это необычное французское блюдо, поскольку его основа – сырое мясо, а это, конечно же, на любителя. Впрочем, такую закуску вполне можно приготовить по-новому на основе лосося. Нереальное сочетание ингредиентов не заставит долго ждать – закуска разлетится со стола в считанные минуты.

Рецептом тартара с лососем поделилась фудблогер katyamull. Опубликовано в Instagram.

Тартар с лососем

Ингредиенты:

  • слабосоленый лосось – 200 г

  • красная икра – 50 г

  • авокадо – 1 шт

  • сок лимона – 1\2 ч. л.

  • хлеб

  • крем-сыр

Способ приготовления:

1. Лосось и авокадо порезать кубиками.

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Авокадо для блюда

2. Смешать компоненты вместе с икрой и лимонным соком.

3. Хлеб намазать крем-сыром.

Лосось для блюда

4. Выложить тартар.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как интересно подать красную икру на праздничный стол.

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