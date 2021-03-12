Как приготовить воздушное пюре: пошаговый рецепт от судьи "МастерШеф"

Шеф-повар и судья проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить нежное воздушное картофельное пюре. На своей страничке в Instagram он выложил подробный рецепт, а также дал пару профессиональных советов.

Главный секрет шефа заключается в том, чтобы взять картофель, богатый крахмалом, отварить его и перетереть через сито, а не давить толкушкой (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Конечно, этот рецепт не на каждый день, потому что процесс приготовления не быстрый. Но я советую вам выделить время и приготовить именно такое пюре. Уверяю вас: ваши родные будут в восторге", – написал Ярославский.

Пропорции для идеального кремового пюре:

вареный перетертый картофель – 100 г

сливки 30% – 50-60 мл

сливочное масло – 40 г

молоко – 25 мл

мускатный орех – щепотка

Картофель лучше всего брать одинакового размера. Почистить и целиком отварить в подсоленной воде. Варить под крышкой на медленном огне, Ярославский говорит, что это занимает у него около 40 минут.

Слить воду и 2-3 минуты обсушить картофель в той самой кастрюле на плите. Затем сразу же, пока картофель горячий, перетереть его через сито – таким образом крахмал не затянется в клейстер.

Сразу же добавить горячее молоко и перемешать – иначе картофель подсохнет и его снова нужно будет перетирать через сито. Кстати, такой картофель можно хранить как полуфабрикат в холодильнике: достать при необходимости и продолжить готовить пюре дальше.

На сковородку влить сливки и добавить сливочное масло. Нагреть, добавить картофель, меленый мускатный орех и все хорошо размешать в однородную массу силиконовой или деревянной лопаткой.

Когда пюре по консистенции будет как сметана, значит оно готово. Здесь нужно попробовать на вкус и при необходимости добавить соль.

"Есть нужно сразу, пока оно горячее. Если пюре остыло, можно его разогреть на сковороде, добавив немного молока или воды", – отметил Ярославский.

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