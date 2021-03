Почему нельзя пить вино: 5 побочных эффектов для здоровья

Казалось бы, что может быть опасного в одном-единственном бокале вина в день? Оказалось, что со временем эта невинная привычка может иметь весьма пагубные последствия для здоровья.

Журналисты издания Eat This, Not That! поговорили с учеными из разных научных организаций и составили список побочных эффектов, которые приносит нашему организму "напиток богов".

Регулярное употребление большого количества алкоголя может повысить риск депрессии. Источник: unsplash.com unsplash.com

Алкогольная жировая болезнь печени. АЖБП грозит тем, кто регулярно выпивает более одного стакана вина в день. В группу повышенного риска включили женщин и людей с ожирением. Коварность этой болезни заключается в том, что, как правило, она протекает бессимптомно: на ранних стадиях АЖБП может проявлять себя только усталостью и редкими болями в верхней правой части живота.

Цирроз печени. Врачи говорят, что цирроз развивается у людей, которые злоупотребляют алкоголем не менее 10 лет. Согласно исследованиям, риск цирроза особенно высок среди женщин в возрасте от 25 до 34 лет, которые пьют алкогольные напитки каждый день.

Депрессия. Регулярное употребление большого количества алкоголя может повысить риск депрессии. Причем это касается не только вина, но и пива и крепких напитков. Однако ученые при этом отмечают, что умеренная доза алкоголя (не больше бокала вина в день) снимает тревожность и снижает риск депрессивных состояний.

Увеличение веса. Диетологи уверяют, что красное вино в умеренных количествах полезно для здоровья. Однако при этом отмечают, что в 150 мл красного вина содержится около 125 калорий. А это в свою очередь означает, что выпивая ежедневно два стакана вина, вы каждую неделю увеличиваете свой рацион на 1750 калорий .

Развитие сердечных заболеваний. И снова-таки, не имеет никакого значения, какой именно алкоголь вы пьете – вино, пиво или какой-то крепкий – если вы это делаете ежедневно, это повышает риски преждевременной смерти от сердечных приступов и других сердечных заболеваний.

Ученые предупреждают: стакан красного вина вечером не принесет вам вреда, но если вы не можете контролировать количество алкоголя, если у вас выработалась привычка выпивать каждый вечер, стоит раз и навсегда избавиться от этого вредного пристрастия.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что француз Мишель-Жак Шассей открывает музей, где планирует выставить собственную коллекцию вина. Свой музей он уже назвал "винным Лувром": экспозиция насчитывает 50 тысяч бутылок вина.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся