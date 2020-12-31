Как варить овощи и яйца на оливье: полезные советы

Что бы там не говорили о вредности майонеза и о том, что советские салаты должны кануть в лету, все-таки Новый год без оливье – не праздник.

Редакция FoodOboz уже рассказывала рецепты оливье с морепродуктами, грибами и орехами, на этот раз мы хотим поделиться с вами советами о том, как правильно готовить ингредиенты для главного новогоднего салата.

Как варить картофель на оливье

Картофель для оливье готовится только в мундирах. Обычно картофель варится 20-40 минут, время зависит от размера клубней. Выбирайте картофелины одного сорта и одинакового размера, так все овощи приготовятся одновременно. Готовность картошки можно проверить, проткнув одну зубочисткой. Да, именно зубочисткой: если проткнуть вилкой или ножом, в образовавшийся глубокий порез попадет вода, и картофель может развалиться. А это в свою очередь нарушит структуру картофеля и помешает резать ее идеальными ровными кубиками.

Сколько варить морковь на оливье

Морковь, как и картофель, варится до 40 минут, поэтому ее можно варить в одной кастрюле с картошкой. Как и картошку, морковь следует выбирать одинакового размера. Чистить морковку перед варкой тоже не нужно. Главное – хорошо вымыть ее щеткой.

Важный момент: варите картофель и морковь в большой кастрюле, овощам нужно много места. И следите за тем, чтобы все ингредиенты в кастрюле были полностью покрыты водой. Иначе сварятся они только снизу, а верхушка останется сырой.

Не стоит варить яйца на оливье в одной кастрюле с картофелем и морковью. onceuponachef.com

Сколько варить яйца для оливье

Тут все очень просто: яйца для салата оливье потребуются вкрутую, а значит варить их нужно 8, максимум 10 минут. Не советуем их готовить дольше: переваренные яйца будут иметь синюшный оттенок желтка и неприятную "резиновую" консистенцию.

Многие хозяйки, кстати, варят яйца для оливье в одной кастрюле с картофелем и морковью. Мы не рекомендуем так делать: вода при варке овощей темнеет, а яйца в свою очередь от высокой температуры могут треснуть и белок потемнеет от грязной воды. Поэтому редакция FoodOboz советует использовать для приготовления вареных яиц отдельную кастрюлю.

Сколько варить замороженный горошек для оливье

Если вы готовите оливье не с консервированным, а с замороженным зеленым горошком, его перед добавлением в салат необходимо отварить. Для этого нужно всыпать горошек в кастрюлю с кипящей водой и после того, как вода снова закипит, варить его еще 5 минут.

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