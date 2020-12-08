Пробовали ли вы когда-нибудь халву из... манки? Нет? Тогда самое время ее приготовить. Это рецепт из моего детства - мама подружки всегда готовила манную халву. Правда, у нее халва была с вишневым соком и грецкими орехами, а моя халва из манки более современная - с кокосовым молоком, соком маракуйи и пеканом. Впрочем, подойдут любой сок, орехи и сухофрукты. Главное в этой халве, что она - постная!

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250 гр манной крупы

200 мл кокосового молока

50 мл сока маракуйи (можно заменить кокосовым молоком или водой)

50 гр кокосового масла

30 гр белого сахара (или тростникового, меда, кленового сиропа).

50 гр сушеного манго

50 гр обжаренного пекана

Вы можете использовать любые обжаренные орехи и цукаты - изюм, курагу, финики, масса должна составлять 100 гр.

КАК ЭТО ПРИГОТОВИТЬ?

Шаг 1

Разогреваем на сковороде кокосовое масло, добавляем манку, при постоянном помешивании на огне чуть выше среднего обжариваем манку на протяжении 3-5 минут.

Манка может слегка изменить цвет.

Шаг 2

Прогреваем сок маракуйи, растворяем в нем сахар, соединяем с кокосовым молоком. И выливаем на сковороду к обжаренной манной крупе.

Эту часть жидкости (250 мл) вы можете заменить на апельсиновый фреш, ягодное пюре с водой в пропорции 1:1. Масса будет становиться плотной, ее можно разминать с помощью деревянной лопатки и подержать на среднем огне еще 2-3 минуты. Пробуем на вкус – манка не должна хрустеть.

Шаг 3

Снимаем с огня. Добавляем обжаренные дробленые орехи и нарезанное небольшими кусочками манго.

Шаг 4

Перемешиваем, укладываем массу в форму: она может быть порционная силиконовая (полусферы) или просто пиала.

У меня форма в виде бюш (полено).

Шаг 5

Убираем в холодильник на несколько часов. Достаем, нарезаем.

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Книги рецептов от Лизы Глинской – "От простого к сложному", а так же "Проще простого", вы можете найти на сайте glinskaya.com.ua

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