Как выбрать оливковое масло: 7 моментов, на которые стоит обратить внимание

О пользе оливкового масла кричат из каждого угла. Диетологи в один голос утверждают, что употребление оливкового масла полезно для здоровья за счет высокого содержания мононенасыщенных жирных кислот и антиоксидантов.

И с этим, конечно, не поспоришь. Однако как выбрать хорошее качественное оливковое масло? На что стоит обращать внимание? И какое лучше брать для салата, а какое – для жарки? Редакция FoodOboz отвечает на все вопросы.

Упаковка

Первый и самый важный момент: оливковое масло рекомендуется хранить в темной стеклянной бутылке. В пластике или прозрачном стекле масло быстро теряет вкус и полезные свойства, зато приобретает горечь и неправильный аромат.

Дата изготовления

С упаковкой разобрались, теперь ищем дату производства. В среднем оливковое масло хранится 18 месяцев со дня изготовления. В то же время специалисты рекомендуют выбирать наиболее молодое масло – именно оно будет максимально полезным для здоровья и ярким на вкус.

Масло еxtra virgin используют для заправки салатов. eatthismuch.com

Классификация

Помимо даты изготовления найдите на этикетке классификацию оливкового масла. Различают несколько сортов масла, каждый из которых подходит для разных кулинарных процессов.

Extra virgin olive oil. Натуральное масло из оливок высочайшего качества. Обладает великолепными вкусовыми качествами. Оливковое масло еxtra virgin используют для заправки салатов, сырого мяса и рыбы, а также для приготовления супов, соусов и маринадов. Жарить на таком масле не рекомендуют: при температуре выше 180 градусов оно начинает гореть.

Virgin olive oil. Еще одно натуральное масло, с той лишь разницей, что при производстве масла категории virgin могут использовать и поврежденные оливки. Таким маслом обычно заправляют салаты.

Pure olive oil. Смесь очищенного и натурального масла. Это масло используют для приготовления горячих блюд.

Olive pomace oil. Жмыховое масло, которое иногда смешивают с натуральным. Вполне подходит для употребления в пищу, но для салатов непригодно. Масло "помас" обычно используют для жарки и выпечки.

Важный момент: горьковатый привкус в сортах Extra Virgin и просто Virgin свидетельствует о высочайшем качестве масла.

Аббревиатуры

Еще один важный момент – аббревиатуры, которые можно встретить на этикетках с маслом Extra Virgin:

DOP (Denomimazione di Oridine Protetta). Масло имеет "защищенный регион происхождения". Проще говоря, оливки для этого масла были выращены и собраны в конкретном регионе. В этом же регионе масло было и отжато.

IGP (Indicazione Geografica Protetta). Процесс производства проходил под жестким контролем. При этом часть процесса была реализована за пределами обозначенного региона.

BIO. Гарантия 100% натуральности. Это значит, что при производстве масла не использовались синтетические удобрения, гормоны роста и пестициды. Так же данный сертификат дает гарантию, что в масле отсутствуют красители, усилители вкуса, пищевые добавки и генно-модифицированные продукты.

Хорошее оливковое масло обладает приятным золотистым оттенком. muydelish.com

Кислотность

Кислотность – один из показателей качества оливкового масла. Уровень кислотности означает содержание олеиновой кислоты в 100 мл продукта. Чем ниже естественная кислотность оливкового масла, тем выше его качество. Так, масло Extra Virgin должно иметь уровень кислотности не более 0,8%, кислотность масла Virgin не должна превышать 2%, а рафинированного оливкового масла – 1,5%.

Цвет

Как мы уже говорили, качественное масло продается в бутылках из затемненного стекла, через которое не видно настоящий цвет масла. Поэтому проверить цвет вы сможете только дома. Но все же обратите внимание на этот факт, когда откроете пробку на кухне: хорошее оливковое масло обладает приятным золотистым оттенком. Серый или насыщенно-зеленый цвет масла говорит о том, что его сделали из перезревших оливок.

Вкус

Вкус оливкового масла зависит от сорта оливок, а также от страны и климата, в котором они растут. Спорить, какое из масел лучше и вкуснее – итальянское, испанское, греческое или турецкое – не имеет смысла. Здесь все зависит только от ваших вкусовых предпочтений.

Греческое оливковое масло очень яркое и насыщенное на вкус, который отличается присутствием медовых нот и немного фруктовых ароматов.

Испанское масло обладает резковатым ароматом и горьковатым, как бы перечным вкусом. Можно сказать, что оно больше других напоминает вкус самих оливок.

Итальянское оливковое масло мягкое, немного сладковатое на вкус, с еле уловимым запахом трав.

Израильское масло на вкус не такое деликатное как все вышеуказанные, можно сказать, что даже немного жестковатое.

Кроме того, оливковое масло также производят в Турции, Сирии, Тунисе, Марокко, Португалии, США и Франции.

Как проверить качество оливкового масла

Чтобы понять, хороший ли продукт вы купили, просто поставьте бутылку в холодильник: у настоящего оливкового масла должен образоваться осадок белого цвета. Это яркий признак подлинности. В тепле оливковое масло вновь становится прозрачным.

Как хранить оливковое масло

Хранить оливковое масло нужно в прохладном защищенном от солнечных лучей месте, но не в холодильнике. При температуре -8°C масло замерзает, образуя белые хлопья. После оттаивания приобретает свой естественный вид, все полезные свойства, вкус и аромат при этом сохраняются.

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