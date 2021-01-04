Из-за пандемии в мире подскочил спрос на авокадо

Потребление авокадо в Европе и Соединенных Штатах Америки достигло рекордного уровня. Всплеск интереса связан в первую очередь с пандемией COVID-19: люди стали больше заботиться о своем здоровье.
Поставщики ожидают, что "взрывной рост" продолжится и в ближайшие годы, пишет Bloomberg.
"Люди, которые заботятся о своем здоровье, начали употреблять авокадо, как никогда прежде. Все хотят есть здоровую еду. Новый тренд в период пандемии – это здоровое питание и хорошее самочувствие", – говорит Ксавье Эквихуа, генеральный директор Всемирной организации авокадо (World Avocado Organization).
По его словам, спрос на авокадо вырос в первую очередь из-за того, что очень много людей стали готовить дома. И используют его не только для приготовления гуакамоле, но и готовят с ним салаты, бутерброды, смузи, а также тосты на завтрак.
Согласно прогнозам World Avocado Organization, в этом году потребление авокадо в США вырастет на 7%, а в Европе – на 12% (до рекордных 670 000 тонн в год).
Аналитики Rabobank International утверждают, что за последние 10 лет международный импорт этого плода рос быстрее сравнению с другими популярными овощами и фруктами. В то же время компания Hass Avocado Board прогнозирует, что мировой спрос на самый популярный сорт авокадо Хасс будет увеличиваться почти на 5% в год и до 2025 года превысит 8 миллиардов долларов.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что диетолог Светлана Фус назвала свойства авокадо, доказывающие, что этот продукт нужно употреблять каждый день.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.