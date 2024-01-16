Зелень является обязательным ингредиентом при приготовлении полезных и легких салатов, супов и закусок. По мнению специалистов, зелень нужно есть каждый день и в сыром виде, так она наиболее полезна.

Диетолог Светлана Фус рассказала в Instagram о пользе зелени, как часто ее нужно есть и какая является самой полезной.

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Чем полезна зелень

"Зелень ценится тем, что в ней большое количество фолиевой кислоты (витамина В9), витамина К, каротиноидов (в том числе бета-каротина и лютеина), хлорофилла и клетчатки", – рассказала диетолог.

Чтобы получить максимум пользы от свежей зелени, соблюдайте простые правила

Если вы планируете добавить зелень в суп или второе блюдо во время приготовления, постарайтесь это сделать за 5-10 минут до полной готовности блюда.

Как часто нужно есть зелень

"Зелень лучше добавлять в каждый прием пищи. К примеру, листовой салат. Он может служить основой любого овощного салата или зелёного коктейля. Большие листья можно использовать в приготовлении роллов с разными начинками или в бутербродах из цельнозернового хлеба!", – рассказал Фус.

Как правильно подготовить зелень перед употреблением

"Стоит отметить, что ранняя зелень, скорее всего, содержит нитраты и пестициды, что может вызвать у вас опасения. Уменьшить количество их можно, если использовать только листовые пластинки зелени, так как основная масса нитратов сосредоточена в черешках (базилик, петрушка, укроп и другие виды). Еще можно избавиться от нитратов, если вымачивать зелень в холодной воде в течение получаса. Но, к сожалению, при этом способе водорастворимые витамины (витамин С, витамины группы В, в том числе фолиевая кислота, никотиновая кислота) частично вымываются из растения. Чтобы снизить количество пестицидов, обязательно мойте зелень под проточной водой. Ведь пестициды часто находятся на листьях. Это также убережет вас от риска заражения разными гельминтами и токсоплазмами", – подытожила эксперт.

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