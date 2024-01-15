Булгур – питательная и полезная крупа, в 100 г которой содержится 12 г белка, около 2 г жиров, 63 г углеводов и 12 г клетчатки, ее калорийность – 340 ккал. В 100 г приготовленной из булгура каши количество всех указанных компонентов примерно в 3 раза меньше.

Диетолог Светлана Фус рассказала в Instagram о пользе булгура и как его правильно готовить, чтобы блюда из него были полезными.

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"Для приготовления крупы пропаривают пшеничные зерна, затем высушивают на солнце, очищают от оболочек и измельчают до нужного размера. Булгур содержит витамины группы В (кроме 12), К и РР, фолиевую кислоту, а также минералы, в том числе фосфор, калий, кальций, железо, цинк, марганец, магний", – объяснила Фус.

Как лучше всего готовить булгур

"Одно из преимуществ приготовления блюд из булгура – даже при длительной варке он не разваривается до кашеобразного состояния и не теряет формы, как, например, рис или перловка. Вареный булгур переваривается медленнее и дольше создает ощущение сытости, если сравнивать с манкой и кускусом. Гликемический индекс булгура – 47, кускуса – 65, манки – 75 единиц", – рассказала диетолог.

С чем есть булгур, чтобы он был еще более полезным

"Полезно в булгур добавлять ягоды, фрукты или зелень, чтобы улучшить вкус блюда и насытить витаминами. Традиционное блюдо из булгура – салат "Табуле", холодная вареная крупа с зеленью и свежими овощами, заправленная лимонным соком и оливковым маслом", – посоветовала эксперт.

Когда лучше есть блюда из булгура

"Напомню, что булгур, как и другие каши, это, в первую очередь, углеводы. Вы часто слышите, что углеводы лучше есть утром и днем, чтобы запастись энергией для физической и умственной работы и, самое главное, не есть вечером, чтобы не набирать вес. Это лишь отчасти верно. Я бы советовала с вечернего приема пищи убрать в первую очередь простые углеводы – сладкие фрукты и овощи, сухофрукты, мед, сладости. Именно их нужно употреблять в первой половине дня. А вот небольшое количество такой каши, как булгур, съесть на ужин можно!" – подытожила специалист.

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