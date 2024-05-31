Как правильно заморозить помидоры

Зимой очень часто хочется приготовить свежие салаты из свежих и полезных овощей. Стоит отметить, что практически все овощи, фрукты и ягоды можно замораживать, но нужно правильно это делать.

Кулинар поделилась в Instagram лайфхаком, как правильно замораживать в морозилке свежие помидоры.

Способ приготовления:

1. Моем и нарезаем помидоры.

2. Выкладываем слоями на пищевую пленку (или обычный пакетик), заворачиваем.

3. Кладем в морозильную камеру на несколько часов/лучшую ночь.

После переложите помидоры с зип-пакет и храните в морозилке!

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