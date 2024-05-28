Свежие маринованные помидоры с луком к шашлыку: можно есть через 30 минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
57
Свежие маринованные помидоры с луком к шашлыку: можно есть через 30 минут

Шашлык на природе точно не обходится без свежих и сочныховощей. И гораздо вкуснее будет подать его в маринованном виде. Для того, чтобы замариновать помидоры, вам понадобится всего 30 минут.

Идея приготовления закуски из помидоров к шашлыку опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia cooking в Instgaram. Лучше любых салатов.

Свежие маринованные помидоры с луком к шашлыку: можно есть через 30 минут

Ингредиенты:

  • помидоры – 5 шт.
  • лук – 2-3 шт.
  • петрушка – пучок

Ингредиенты для маринада:

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  • чеснок – 3 зубчика
  • соевый соус – 3 ст.л.
  • подсолнечное масло – 3 ст.л.
  • соль – 0.5 ч.л.
  • паприка – 0.5 ч.л.
  • лимонный сок – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Свежие маринованные помидоры с луком к шашлыку: можно есть через 30 минут

1. Помидоры и лук нарезать дольками.

2. Измельчить зелень.

Свежие маринованные помидоры с луком к шашлыку: можно есть через 30 минут

3. Выложить слоями в лоток.

4. Залить все соусом (соединить все ингредиенты).

Свежие маринованные помидоры с луком к шашлыку: можно есть через 30 минут

5. Чеснок, который останется сверху, когда вы польете помидоры ложкой, немного перемешайте, чтобы он попал внутрь.

Свежие маринованные помидоры с луком к шашлыку: можно есть через 30 минут

6. Накройте крышкой.

Свежие маринованные помидоры с луком к шашлыку: можно есть через 30 минут

7. Встряхните немного и положите в холодное место на 30 минут. Время от времени нужно встряхивать, чтобы соус просочился во все помидоры.

Свежие маринованные помидоры с луком к шашлыку: можно есть через 30 минут

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