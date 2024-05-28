Свежие маринованные помидоры с луком к шашлыку: можно есть через 30 минут
Шашлык на природе точно не обходится без свежих и сочныховощей. И гораздо вкуснее будет подать его в маринованном виде. Для того, чтобы замариновать помидоры, вам понадобится всего 30 минут.
Идея приготовления закуски из помидоров к шашлыку опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia cooking в Instgaram. Лучше любых салатов.
Ингредиенты:
- помидоры – 5 шт.
- лук – 2-3 шт.
- петрушка – пучок
Ингредиенты для маринада:
- чеснок – 3 зубчика
- соевый соус – 3 ст.л.
- подсолнечное масло – 3 ст.л.
- соль – 0.5 ч.л.
- паприка – 0.5 ч.л.
- лимонный сок – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Помидоры и лук нарезать дольками.
2. Измельчить зелень.
3. Выложить слоями в лоток.
4. Залить все соусом (соединить все ингредиенты).
5. Чеснок, который останется сверху, когда вы польете помидоры ложкой, немного перемешайте, чтобы он попал внутрь.
6. Накройте крышкой.
7. Встряхните немного и положите в холодное место на 30 минут. Время от времени нужно встряхивать, чтобы соус просочился во все помидоры.
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