Дария Цвек – это известная и любимая многими украинская кулинарка 20 века, рецепты которой даже сегодня остаются актуальными. Один из таких – это классическая паска на желтках, которую еще также пекли наши бабушки. Сдоба по этому рецепту получается очень мягкой и воздушной, как облако. А сам процесс приготовления не создает хлопот – все четко, просто и понятно.

Фудблогер Мария Михальченко (smakoluk.ua) на своем Youtube-канале рассказала, как приготовить паску по легендарному рецепту Дарии Цвек.

Ингредиенты:

Опара:

молоко – 400 мл

сахар – 1 ст. л.

дрожжи – 70 г

мука – 3 ст. л. (от общ. к-сти)

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Тесто:

желтки – 10 шт

сахар – 300 г

ванильный сахар – 1 п

сливочное масло – 200 г

соль – 0,5 ч. л.

цедра 1 лимона

мука – 1 кг

сухофрукты – 200 г

мука – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Опара. К молоку добавить сахар и дрожжи. Перемешать до растворения дрожжей.

2. Добавить муку, перемешать. Оставить в теплом месте на 20 минут.

3. Тесто. К желткам добавить соль, сахар, ваниль. Перемешать венчиком. Добавить цедру.

4. Добавить часть муки. Перемешать.

5. Налить растопленное масло. Перемешать.

6. Добавить опару. Перемешать.

7. Добавить оставшуюся муку и замесить тесто. Чтобы не прилипало – смазать руки маслом.

8. Когда тесто будет гладкое, добавить сухофрукты. Их предварительно залить крутым кипятком, высушить и смешать с мукой. Тесто вымешивать, пока не будет эластичным. Это занимает примерно 30 минут. Накрыть пленкой и оставить в теплом месте 2 часа.

9. Сформировать паски и выложить в формы. Оставить подойти на 1-1,5 часа.

10. Смазать желтком.

11. Разогреть духовку до 180 градусов. Пасхи печь при температуре 160 градусов 40-50 минут.

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