Секретная паска на желтках по рецепту Дарии Цвек

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Секретная паска на желтках по рецепту Дарии Цвек

Дария Цвек – это известная и любимая многими украинская кулинарка 20 века, рецепты которой даже сегодня остаются актуальными. Один из таких – это классическая паска на желтках, которую еще также пекли наши бабушки. Сдоба по этому рецепту получается очень мягкой и воздушной, как облако. А сам процесс приготовления не создает хлопот – все четко, просто и понятно.

Фудблогер Мария Михальченко (smakoluk.ua) на своем Youtube-канале рассказала, как приготовить паску по легендарному рецепту Дарии Цвек.

Паска на желтках по рецепту Дарии Цвек

Ингредиенты:

Опара:

  • молоко – 400 мл

  • сахар – 1 ст. л.

  • дрожжи – 70 г

  • мука – 3 ст. л. (от общ. к-сти)

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Ингредиенты для опары

Тесто:

  • желтки – 10 шт

  • сахар – 300 г

  • ванильный сахар – 1 п

  • сливочное масло – 200 г

  • соль – 0,5 ч. л.

  • цедра 1 лимона

  • мука – 1 кг

  • сухофрукты – 200 г

  • мука – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Опара. К молоку добавить сахар и дрожжи. Перемешать до растворения дрожжей.

2. Добавить муку, перемешать. Оставить в теплом месте на 20 минут.

Опара для паски

3. Тесто. К желткам добавить соль, сахар, ваниль. Перемешать венчиком. Добавить цедру.

4. Добавить часть муки. Перемешать.

5. Налить растопленное масло. Перемешать.

6. Добавить опару. Перемешать.

Тесто на желтках для паски

7. Добавить оставшуюся муку и замесить тесто. Чтобы не прилипало – смазать руки маслом.

8. Когда тесто будет гладкое, добавить сухофрукты. Их предварительно залить крутым кипятком, высушить и смешать с мукой. Тесто вымешивать, пока не будет эластичным. Это занимает примерно 30 минут. Накрыть пленкой и оставить в теплом месте 2 часа.

9. Сформировать паски и выложить в формы. Оставить подойти на 1-1,5 часа.

Паска на желтках

10. Смазать желтком.

11. Разогреть духовку до 180 градусов. Пасхи печь при температуре 160 градусов 40-50 минут.

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