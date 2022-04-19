Секретная паска на желтках по рецепту Дарии Цвек
Дария Цвек – это известная и любимая многими украинская кулинарка 20 века, рецепты которой даже сегодня остаются актуальными. Один из таких – это классическая паска на желтках, которую еще также пекли наши бабушки. Сдоба по этому рецепту получается очень мягкой и воздушной, как облако. А сам процесс приготовления не создает хлопот – все четко, просто и понятно.
Фудблогер Мария Михальченко (smakoluk.ua) на своем Youtube-канале рассказала, как приготовить паску по легендарному рецепту Дарии Цвек.
Ингредиенты:
Опара:
молоко – 400 мл
сахар – 1 ст. л.
дрожжи – 70 г
мука – 3 ст. л. (от общ. к-сти)
Тесто:
желтки – 10 шт
сахар – 300 г
ванильный сахар – 1 п
сливочное масло – 200 г
соль – 0,5 ч. л.
цедра 1 лимона
мука – 1 кг
сухофрукты – 200 г
мука – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Опара. К молоку добавить сахар и дрожжи. Перемешать до растворения дрожжей.
2. Добавить муку, перемешать. Оставить в теплом месте на 20 минут.
3. Тесто. К желткам добавить соль, сахар, ваниль. Перемешать венчиком. Добавить цедру.
4. Добавить часть муки. Перемешать.
5. Налить растопленное масло. Перемешать.
6. Добавить опару. Перемешать.
7. Добавить оставшуюся муку и замесить тесто. Чтобы не прилипало – смазать руки маслом.
8. Когда тесто будет гладкое, добавить сухофрукты. Их предварительно залить крутым кипятком, высушить и смешать с мукой. Тесто вымешивать, пока не будет эластичным. Это занимает примерно 30 минут. Накрыть пленкой и оставить в теплом месте 2 часа.
9. Сформировать паски и выложить в формы. Оставить подойти на 1-1,5 часа.
10. Смазать желтком.
11. Разогреть духовку до 180 градусов. Пасхи печь при температуре 160 градусов 40-50 минут.
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