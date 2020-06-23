Самый вкусный размер кабачка: кулинары рассказали, как выбирать популяный летний овощ

Оптимальная длина кабачка - 15-20 см. Именно такой размер овоща указывает на правильный выбор.

Однако, иногда мы совершаем ошибку, покупая горькие, сухие или полные семян овощи. Возможно потому, что останавливаем свой выбор на слишком маленьких или слишком крупных? Как выбрать лучшие экземпляры? Об этом рассказывает OBOZREVATEL, полагаясь на опыт экспертов из итальянского издания lacucinaitaliana.it.

Разные факторы могут лежать в основе вкуса кабачков: от изменения воды, используемой в период культивирования, до слишком глинистой почвы, от несвежести продукта до его неадекватного хранения.

Кабачки на самом деле легко портятся. После того, как их помыть и высушить, они выдерживают в холодильнике максимум пять или шесть дней. Причем чем больше они стареют, тем больше теряют свои питательные свойства.

А им, поверьте, есть что терять! Кабачки содержат много витаминов (А, С и Е), каротиноиды и фолиевую кислоту. С древних времен их употребляли для улучшения сна и расслабления нервной системі, а также для оживления кожи, стимулирования загара и борьбы с признаками старения. Кроме того, они содержат мало калорий (13 ккал на 100 грамм) и состоят из более чем 90% воды. Вот почему они значительно уменьшаются в объеме во время приготовления.

Советы: как выбирать кабачки, чтобы избежать горечи

Кабачки можно нарезать тонкими ломтиками и посыпать солью Getty

Следует выбирать особенно длинные зеленые овощи из этого семейства: от 15 или 20 сантиметров: они самые вкусные. Кроме того, всегда лучше покупать кабачки в самый лучший период сбора урожая (хотя они доступны круглый год, учитывая обычное выращивание в теплицах), выбирая самые твердые и неповрежденные. Кожура должна быть однородной, без пятен или каких-либо порезов. Поэтому стоит отбрасывать запятнанные и слишком большие кабачки: они самые волокнистые и, прежде всего, самые горькие. Но будьте осторожны: вы должны держаться подальше от слишком маленьких кабачков. Они не очень вкусные, даже если содержат меньше семян, чем другие. Чтобы проверить свежесть кабачка и его некислотность, нажмите на противоположную часть стебля: если он прогибается и не выглядит твердым, есть большая вероятность, что кабачок горький.

Что делать с горькими кабачками

Существуют средства для спасения несчастных овощей от мусорных баков.

Например, кабачки можно нарезать тонкими ломтиками, посыпать солью в дуршлаге и так держать в течение часа. Затем они моются и готовятся, как и все остальные. Таким образом кабачок будет терять свою горечь.

Другой способ получить тот же результат - хранить кабачки в холодильнике в течение нескольких дней или готовить их с овощным бульонным кубиком и водой в течение примерно четверти часа.

Как сообщал OBOZREVATEL, лук, свекла, редис, сладкий картофель и фенхель являются основными корнеплодными овощами-антиоксиданами, помогающие человеку находиться в здоровом тонусе.

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