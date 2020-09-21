Напиток с ароматом полыни: история появления и правила употребления вермута

Cinzano, Martini, Noilly Prat – названия этих алкогольных напитков производства Италии и Франции знают во всех уголках мира. А вот то, что относятся они к вермутам – известно не всем. Об удивительных свойствах вермута, истории его появления и секретах употребления OBOZREVATEL рассказывает в рамках совместного проекта с украинским производителем – Алкогольно-безалкогольным комбинатом Днепр.

Что такое вермут…

На самом деле вермут – это крепленное вино, как правило, содержащее 16-18, а то и 25% спирта. Особенность этого вина заключается в том, что оно ароматизировано экстрактом полыни, тысячелетника, мяты, корицы, кардамона, другими травами и специями – в состав вермута могут входить десятки разных трав и специй.

Но главной во всем этом разнообразии все равно остается альпийская полынь. Не зря ведь даже само название напитка происходит от немецкого Wermut — полынь. Ведь полынь в любом вермуте составляет до 50% всех трав и специй.

Несмотря на то, что лидерство в производстве вермутов в мире захватили Франция и Италия, а название у напитка имеет немецкие корни, изобретен он был еще в Древней Греции. Правда, там травяными настойками лечились. В категорию алкогольных напитков они перешли лишь в 18 веке.

Чаще всего вермуты делят на красные сладкие (итальянские) и белые сухие (французские) – по названиям стран, где тот или иной вид наиболее популярен.

Но гораздо более удобна другая класификация. Если вы видите на этикетке бутылки с вермутом слова:

Secco, Dry ("секко", "драй", "сухой") – учтите: содержание сахара в напитке не превышает 4%;

Bianco ("Бьянко", "белый") – означает, что напиток произведен на основе белого вина, концентрация сахара 10-15%;

Rosso ("Россо", "красный") – говорит о том, что основой является красное вино, обычно это сладкие напитки, содержащие больше 15% сахара;

Rose ("Розе", "розовый") – указание на то, что вермут состоит из смеси белого и красного вина, обычно содержит 10-20% сахара;

Bitter ("Биттер", "горький") – крепкий (30-75% об.) вермут с горьким вкусом, травы настаивают на спиртовой основе, вино в составе отсутствует или его количество минимально.

…и с чем его едят

В случае с вермутом первое, что следует запомнить – он очень хорошо возбуждает аппетит, поэтому пьют его, как правило, до или после приема пищи.

Кроме того, вермут хорошо сочетается практически со всеми остальными напитками – как спиртными, так и безалкогольными. Любые соки, водку, джин или коньяк смешивают либо в пропорции 1:1, либо 1:2 (где на две части вермута отмеряется одна часть выбранного напитка).

Пить вермут лучше всего из специальных коктейльных бокалов – которые в народе прозвали бокалами для мартини. Подойдут также стаканы для виски. Идеальная температура, при которой аромат напитка раскроется в тончайших оттенках – 8-12 градусов. Пить вермут следует маленькими глоточками, смакуя многогранный вкус.

Закусывать вермут принято фруктами, соленым миндалем и другими жаренными орешками, а также оливками и крекерами.

Ценители предпочитают белые сухие вермуты пить охлажденными в чистом виде, а красные сладкие иногда смешивают с лимонным соком в пропорции один к одному либо смешивают с джином и тоником. Вермуты бьянко также часто разбавляют лимонадом, тоником или содовой.

Горький вермут – биттер

Несколько обособленно от остальных стоят вермуты, которые называют биттерами. Они содержат большее количество трав и имеют горьковатый вкус, а также крепкость от 6 до 50 градусов. К биттерам относятся ставшие легендарными "Бехеровка", "Кампари", "Рижский бальзам" "Егермейстер" и многие другие.

По преданиям, прародителем биттера был еще древнегреческий врач Гиппократ. Впоследствии, в средние века, наработки Гиппократа были переосмыслены монахами-бенедиктинцами, живущими на юге Италии. Они и изобрели биттеры на спиртовой основе, которые мы знаем и любим и сейчас. Первый биттер являл собой спиртовую горькую лекарственную настойку на ягодах и шишках можжевельника.

В течение нескольких столетий продавались биттеры исключительно в аптечных заведениях – ведь и употребляли их только в медицинских целях, как правило, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, проблемах с пищеварением и при простуде. Те же Рижский бальзам и Бехеровка изначально считались лекарствами.

Как алкогольный напиток, биттеры начали обретать популярность лишь в первой половине 19 века, когда этот напиток начали подавать в ресторанах.

Сегодня биттеры производятся в десятках стран по всему миру. Делают их и в Украине. Так, Алкогольно-безалкогольный комбинат Днепр запустил производство собственных настоек на травах под ТМ Bitter. При этом производитель предоставляет украинцам возможность насладиться сразу двумя видами своего биттера – светлого "Gelbe bitter" и красного "Rubin bitter". При приготовлении обоих, как и в древности, используется до 50 трав и специй, что дарует биттерам АБК Днепр удивительно глубокий и многогранный аромат со множеством оттенков вкуса.

Кстати, хорош Bitter от АБК Днепр не только богатым вкусом. Как и его европейские "собратья" во все времена, он при разумном употреблении способен благотворно влиять на организм. Так, биттеры однозначно улучшают пищеварение, именно поэтому их традиционно употребляют перед пищей как аперитив. Богатый набор трав и других ингредиентов в биттере поможет справиться с першением и болью в горле, а также окажет противовоспалительный, болеутоляющий и противоотечный эффект. Кроме того, в большинстве биттеров содержится большое количество витаминов группы В и РР, а также ряда других важных для человека микроэлементов, при этом сам напиток – низкокалорийный.

И самое главное – любой биттер прекрасно поднимает настроение. Попробуйте – и убедитесь в этом сами!

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!