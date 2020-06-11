Нежный, воздушный меренговый рулет с малиной из графства Kent

Готовимся к сезону малины! Популярный фудблогер Таня narutainlondon, славящаяся своими легкими и вкусными завтраками, предлагает украсить летний день нежнейшим десертом.
https://www.instagram.com/p/CBBHsiijhl3/
.Для приготовления вам понадобится
5 яичных белков
200 г сахарной пудры
1 ч.л. кукурузного крахмала
1 ст.л. лимонного сока
100 г миндальных лепестков
щепотка соли
Для начинки
250 г свежей малины
280 мл жирных сливок (33-35%)
1/2 сока лимона
60 г сахарной пудры
Готовим меренговую основу
Берём сухую, чистую и глубокую миску. На небольшой скорости взбиваем белки со щепоткой соли до образования легкой пены. Вводим небольшими порциями сахарную пудру и продолжаем взбивать на средней скорости до образования средних пиков. Растворённый в лимонном соке крахмал добавляем в белковую массу и, увеличив скорость миксера, взбиваем до устойчивых плотных пиков.
Перекладываем меренгу на противень, застеленный пергаментной бумагой, распределив равномерно в виде прямоугольника высотой 1-1,5см и, посыпав миндальными лепестками, ставим в духовку на 30 минут при температуре 150°С -160°С.
В это время готовим крем:
Для этого просто взбейте охлаждённые сливки с сахарной пудрой и лимонным соком до кремообразной и воздушной массы. Всё готово.
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Выпеченную меренговую основу достаем из духовки и даём остыть. Переворачиваем на чистое полотенце миндальными лепестками вниз и аккуратно снимаем бумагу для выпечки. Выкладываем на меренговую основу крем и равномерно распределяем, добавляем малину (или любые другие ягоды) и сворачиваем рулет.
Ставим в холодильник на часик-другой и наслаждаемся!
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