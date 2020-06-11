Рецепт: ніжний меренговий рулет з малиною із графства Kent

Готуємося до сезону малини! Популярний фудблогер Таня narutainlondon, що славиться своїми легкими та смачними сніданками, пропонує прикрасити літній день найніжнішим десертом.

https://www.instagram.com/p/CBBHsiijhl3/

.Для приготування вам знадобиться:

5 яєчних білків

200 г цукрової пудри

1 ч.л. кукурудзяного крохмалю

1 ст.л. лимонного соку

100 г мигдальних пелюсток

дрібка солі

Для начинки:

250 г свіжої малини

280 мл жирних вершків (33-35%)

1/2 соку лимона

60 г цукрової пудри

. Готуємо меренговую основу:

Беремо суху, чисту та глибоку миску. На невеликій швидкості збиваємо білки з дрібкою солі до утворення легкої піни. Вводимо невеликими порціями цукрову пудру та продовжуємо збивати на середній швидкості до утворення середніх піків. Розчинений в лимонному соці крохмаль додаємо в білкову масу і, збільшивши швидкість міксера, збиваємо до стійких щільних піків.

Перекладаємо меренгу на деко, застелене пергаментним папером, розподіливши рівномірно у вигляді прямокутника висотою 1-1,5 см і, посипавши мигдальними пелюстками, ставимо в духовку на 30 хвилин при температурі 150 ° С -160 ° С.

В цей час готуємо крем

Для цього просто збийте охолоджені вершки з цукровою пудрою та лимонним соком до кремової ніжної маси. Все готово.

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Випечену меренгову основу дістаємо з духовки і даємо охолонути. Перевертаємо на чистий рушник мигдальними пелюстками вниз і акуратно знімаємо папір для випічки. Викладаємо на меренговую основу крем та рівномірно розподіляємо, додаємо малину (або будь-які інші ягоди) і звертаємо рулет.

Ставимо в холодильник на годинку-другу та насолоджуємося!

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