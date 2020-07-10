Пробиотики: озвучена польза для здоровья и список продуктов

Пробиотики – это полезные бактерии, которые живут в кишечнике и улучшают общее состояние организма. Они облегчают пищеварение и усвоение питательных веществ, а также укрепляют иммунную систему.
Если кишечная флора нарушена, что обычно происходит после приема антибиотиков или во время нездорового питания, человек становится более чувствительным к заболеваниям, сообщает tuasaude.com.
Основные преимущества пробиотиков:
Необходимы для лечения и профилактики заболеваний кишечника (колит, синдром раздраженного кишечника, болезнь Крона);
Борются с раком, кандидозом, геморроем и инфекциями мочевыводящих путей;
Улучшают пищеварение и снижают кислотность;
Помогают избавиться от запоров и диареи, регулируют кишечный транзит;
Увеличивают поглощение питательных веществ (витамин B, кальций и железо);
Укрепляют иммунную систему за счет увеличения выработки макрофагов – защитных клеток организма;
Предотвращают размножение вредных бактерий в кишечнике;
Помогают переваривать лактозу, особенно у людей с непереносимостью этого компонента;
Нужны для профилактики ожирения, высокого уровня холестерина и гипертонии;
Предотвращают пищевую аллергию;
Помогают улучшить настроение, поскольку была обнаружена прямая связь между балансом кишечной флоры и уменьшением депрессии и беспокойства;
Способны улучшить состояние человека при аутизме (некоторые исследования показывают, что есть польза не только на желудочно-кишечном уровне, но и на поведенческом, связанная со способностью концентрироваться и слушать).
Продукты, богатые пробиотиками
Натуральный йогурт: основной и самый простой источник пробиотиков. Также существуют его ароматизированные версии, которые содержат полезные бактерии;
Кефир: продукт, ферментированный дрожжами и бактериями, похожий на йогурт, но в нем больше пробиотиков;
Ферментированное молоко: специальный продукт, который содержит лактобациллы, добавленные на производстве;
Комбуча: ферментированный напиток, также известный как чайный гриб.
Восточные соевые продукты и овощи (мисо, натто, темпе и кимчи);
Квашеная капуста;
Соленые огурцы;
Закваска: живая культура, состоящая из дрожжей и бактерий.
В дополнение к этому, некоторые сыры также могут содержать живые культуры микроорганизмов с пробиотическими свойствами, поэтому важно ознакомиться с пищевой маркировкой, чтобы подтвердить, содержит ли этот тип сыра бактерии.
Для поддержания здоровой кишечной флоры желательно употреблять не менее 1 пищевого пробиотика в день, особенно после приема антибиотиков.
Разница между пробиотиками и пребиотиками
В то время как пробиотики являются здоровыми бактериями, которые населяют кишечник, пребиотики – это волокна, которые служат для них пищей, способствуя выживанию и размножению. Некоторыми примерами природных пребиотиков являются овсяная каша, лук, чеснок и зеленый банан.
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