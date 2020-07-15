Чем полезен крыжовник: озвучены важные свойства

Несмотря на то, что крыжовник не входит в число наиболее употребляемых ягод, он обладает очень полезными свойствами для организма.

Это отличное мочегонное средство, которое помогает очистить печень и повысить иммунную защиту, сообщает cure-naturali.it.

Крыжовник помогает выводить токсины из организма

Свойства крыжовника

Крыжовник на 87 % состоит из воды. Также в нем содержится клетчатка, белки и небольшая часть полезных растительных жиров (0,6 %). Он является отличным источником минералов (кальция, калия, меди, железа, магния, цинка, марганца, фосфора), витаминов (А, С, В1, В2, B3, B5 и B6), флавоноидов, бета-каротина, полифенолов, фолатов и антоцианов.

Наличие витаминов и других активных ингредиентов с антиоксидантными свойствами позволяют ему действовать против свободных радикалов, которые являются основной причиной клеточного старения. В частности, совместное присутствие витамина С и антиоксидантов помогает защитить ДНК и клетки организма от повреждения путем остановки окислительного процесса.

Кроме того, крыжовник – мочегонное средство, поскольку в нем содержится много воды и специфических веществ. Он помогает выводить токсины из организма и очищать печень, а смесь растворимых и нерастворимых волокон уменьшает риск диабета и контролирует уровень холестерина в крови.

Также ягоды обладают естественным вяжущим и антибактериальным действием, что помогает иммунной системе выполнять свою работу и уменьшать количество инфекций. Они даже способны увеличить присутствие белых кровяных клеток, которые защищают организм от бактерий и других вредных веществ.

Как использовать крыжовник

Крыжовник можно есть в свежем виде в качестве закуски, добавлять в фруктовые салаты, использовать для украшения тортов и десертов, а также делать из него джемы и сиропы.

Кроме того, листья и ягоды используются для производства травяных чаев и натуральных средств.

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