Пена, которая образуется на консервированном компоте, – довольно распространенная проблема. И причин у такого явления может быть несколько. Некоторые из них можно легко исправить.

Редакция FoodOboz расскажет, почему на фруктовых компотах образуется пена, и как от нее можно избавиться.

Причины появления пенки на компоте

Через некоторое время после закатывания можно обнаружить в банках неприятную пену. Ее количество способно варьироваться от нескольких пузырьков под крышкой до половины содержимого банки.

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Основная причина появления пены на компоте – нарушение технологии закрутки. Если пена собралась только сверху, это свидетельствует об избытке подсластителя. Сахар не успел раствориться, поэтому вызвал небольшое пенообразование. Ничего ужасного в этом нет.

Если же пена занимает половину и больше банки, виноват не только сахар. Да, избыток подсластителя также мог испортить компот, но главная причина – воздух, который попал внутрь во время консервации и спровоцировал процесс брожения. Это явление может спровоцировать вздутие и даже взрыв банки.

Также причинами могут быть:

некачественная стерилизация (вместо 15-20 минут – всего 5-10)

плохо промытые фрукты;

недостаточное проваривание ингредиентов;

повреждение крышек;

деформация резиновых колец.

Как решить проблему

Если, помимо белых пузырей, у банки вздулась крышка, нужно немедленно открыть компот, перекипятить, добавить сахар, лимонную кислоту и снова закатать.

Банку и крышку необходимо еще раз подготовить к консервации. Переваренную консервацию нужно съесть в первую очередь, а лучше использовать для приготовления киселей, морсов и фруктовых соусов.

В случае, когда пена появляется в процессе варки компота, волноваться не стоит. Это нормальное явление, особенно для фруктов с косточками. Нужно только снять пузырьки ложкой.

Самое главное – тщательно подготовьте банки, крышки и соблюдайте технологию приготовления, тогда компот получится идеальным.

Как исправить некачественную консервацию

1. Если помутнели или забродили фрукты, извлеките их из банки и промойте в солевом растворе (30 г продукта на 1 л воды). Далее приготовьте свежий рассол, простерилизуйте банку и закатайте компот.

2. Если винный аромат еще не появился, перекипятите сок или компот в течение 5-10 минут и заново закатайте в банки.

3. При наличии явного запаха уксуса или спирта в соке или компоте закрутку придется выбросить.

4. Если варенье забродило, отделите сироп от фруктов, добавьте в него сахар из расчета 250 г на 1 кг и проварите. Затем высыпьте ягоды и оставьте на огне еще минут на 10-15.