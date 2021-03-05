Повар рассказала секрет приготовления идеальных макарон

Итальянский повар, автор книг по кулинарии и телеведущая Сильвия Коллока рассказала секрет приготовления идеальных макарон и назвала частые ошибки, которые допускают при их готовке.

Прежде всего, Колокка призвала не ломать спагетти перед тем, как поместить их в кастрюлю. Она объяснила, что длинные макароны легче наматываются на вилку, и с них не капает соус, пишет Daily Mail.

Однако у этого правила есть только одно исключение: ломать макароны можно, если их добавляют в суп. Во всех других случаях, если спагетти не помещаются в кастрюлю, лучше просто взять посуду побольше.

Женщина не рекомендовала добавлять оливковое масло в воду при варке, как делают некоторые люди, чтобы макароны не слипались.

"Если вы все же так сделаете, масло просто всплывет, а потом, когда вы сольете воду, масляная пленка будет мешать соусу пропитать макароны", – пояснила Колокка.

Она посоветовала посолить воду и несколько раз во время варки помешать спагетти, чтобы они не слиплись. Чтобы приготовить упругие макароны "аль денте", повар призвала варить их на большом огне, чтобы вода в кастрюле постоянно кипела.

"Никогда не готовьте спагетти на медленном огне, если не хотите, чтобы они превратились в клейкую массу", – подчеркнула итальянка.

Она добавила, что макароны стоит вытащить на минуту-две раньше, чем они покажутся готовыми, так как остаточное тепло продолжит процесс приготовления.