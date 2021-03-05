Кухарка розповіла секрет приготування ідеальних макаронів

Італійська кухарка, авторка книг із кулінарії і телеведуча Сільвія Коллока розповіла секрет приготування ідеальних макаронів і назвала поширені помилки, яких припускаються під час приготування.

Перш за все, Колокка закликала не ламати спагеті перед тим, як помістити їх у каструлю. Вона пояснила, що довгі макарони легше намотуються на вилку, і з них не капає соус, пише Daily Mail.

Однак у цього правила є лише один виняток: ламати макарони можна, якщо їх додають у суп. У всіх інших випадках, якщо спагеті не поміщаються в каструлю, краще просто взяти більший посуд.

Жінка не рекомендувала додавати оливкову олію у воду під час варіння, як роблять деякі люди, щоб макарони не злипалися.

"Якщо ви все ж так зробите, масло просто спливе, а потім, коли ви зіллєте воду, масляна плівка буде заважати соусу просочити макарони", – пояснила Колокка.

Вона порадила посолити воду і кілька разів під час варіння помішати спагеті, щоб вони не злиплися. Щоб приготувати пружні макарони "аль денте", кухар закликала варити їх на великому вогні, щоб вода в каструлі постійно кипіла.

"Ніколи не готуйте спагеті на повільному вогні, якщо не хочете, щоб вони перетворилися в клейку масу", – підкреслила італійка.

Вона додала, що макарони варто витягнути на хвилину-дві раніше, ніж вони здадуться готовими,оскільки залишкове тепло продовжить процес приготування.