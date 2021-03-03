Как приготовить чебуреки дома: рецепт от ведущего "МастерШеф"

Шеф-повар и судья проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить чебуреки в домашних условиях. На своей страничке в Instagram он выложил подробный рецепт, а также дал пару профессиональных советов.

"Давно я не ел такой еды. Да, возможно, это не так полезно, как хотелось бы, но ведь это тааак вкусно", – написал Ярославский.

Начинку шеф-повар делает из микса мясного фарша, сыра и томата. Фарш Ярославский советует брать или не сильно жирный, или же не добавлять в него сыр (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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Для теста:

мука – 300 г + на подпыл

горячая вода – 200 мл

сіль – щепотка

Для начинки:

мясной фарш – 250 г

томат – 1 шт.

большая луковица – 1 шт.

твердый сыр – 150 г

вода – 25 мл

соль, перец – по вкусу

Также для жарки понадобится растительное масло без запаха. Его нужно будет много, около 500 мл.

Первый этап. Готовим тесто

275 грамм муки смешат с щепоткой соли, залить горячей водой (70 градусов). Перемешать деревянной ложкой. Оставить немного остыть, затем пока тесто еще теплое, хорошо вымешать, добавляя по чуть-чуть муку. Тесто должно быть эластичным, но не сильно тугим. Готовое тесто оставить при комнатной температуре минут на 20-30.

Второй этап. Готовим фарш

Лук почистить, натереть на мелкой терке. Также мелко натереть томат, а сыр потереть на крупной терке. Добавить соль и перец, влить 25 мл воды и хорошо вымешать. По желанию в фарш можно добавить мелко рубленную зелень.

Третий этап. Готовим чебуреки

На припорошенном мукой столе тонко раскатать тесто. Вырезать ровный круг с помощью тарелки или крышки. В одну половинку положить столовую ложку фарша, накрыть второй половинкой, оставив место по краю. Края зафиксировать вилкой.

Большое количество масла довести до кипения. Аккуратно опускать по одному чебуреку и жарить до красивого золотистого цвета с двух сторон. Готовые чебуреки выкладывать на бумажные салфетки, чтобы убрать излишки масла.

Важный момент

Чебурек считается готовым, когда он начинает "надуваться". Это означает, что начинка закипела внутри теста и чебурек нужно быстро доставать.

Есть чебурек Владимир Ярославский советует, сложив его пополам: так у вас получится конверт, из которого не будет вытекать сок.

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