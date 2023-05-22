Пышный шоколадный бисквит без молока и масла: на чем приготовить
Классический шоколадный бисквит – достаточно универсалльный, ведь подходит для приготовления тортов и сочетается с любым кремом. Рецепт достаточно простой и, соблюдая все пропорции, бисквит получается пышный, мягкий, в меру влажный и никогда не падает.
В одном из кулинарных блогов (lehko_i_smachno) в TikTok был опубликован рецепт простого шоколадного бисквита, основа для которого готовится на кипятке.
Ингредиенты (форма диаметром 18 см):
- яйца – 4 шт
- соль – щепотка
- сахар – 180 г
- мука – 130 г
- какао – 40 г
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- кипяток – 3 ст. л.
- масло растительное – 3 ст. л.
Способ приготовления:
1. Яйца взбить с щепоткой соли до образования пышной массы.
2. Продолжая взбивать, постепенно насыпать сахар. Взбивать 10 минут.
3. Просеять в полученную массу муку, какао и разрыхлитель. Перемешать лопаткой.
4. Добавить кипяток, перемешать и сразу добавить масло. Снова перемешать.
5. Вылить тесто в форму. Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке 45 минут.
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