Классический шоколадный бисквит – достаточно универсалльный, ведь подходит для приготовления тортов и сочетается с любым кремом. Рецепт достаточно простой и, соблюдая все пропорции, бисквит получается пышный, мягкий, в меру влажный и никогда не падает.

В одном из кулинарных блогов (lehko_i_smachno) в TikTok был опубликован рецепт простого шоколадного бисквита, основа для которого готовится на кипятке.

Ингредиенты (форма диаметром 18 см):

яйца – 4 шт

соль – щепотка

сахар – 180 г

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мука – 130 г

какао – 40 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

кипяток – 3 ст. л.

масло растительное – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с щепоткой соли до образования пышной массы.

2. Продолжая взбивать, постепенно насыпать сахар. Взбивать 10 минут.

3. Просеять в полученную массу муку, какао и разрыхлитель. Перемешать лопаткой.

4. Добавить кипяток, перемешать и сразу добавить масло. Снова перемешать.

5. Вылить тесто в форму. Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке 45 минут.

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