Рецепт выходного дня: семифредо с малиной, фисташками и греческим йогуртом

FoodOboz 10:00, 27.06.2020

Семифредо (итальянский холодный десерт, напоминающий мороженое) с малиной, фисташками и греческим йогуртом - это лакомство, которое ваши гости запомнят надолго.

Мягкая свежесть йогурта сочетается с хрустом фисташек и вкусом малины. Чередование красочных ингредиентов создает настоящий маленький шедевр, которым можно восхищаться, но прежде всего - есть, рекомендует итальянское издание Mediaset

Ингредиенты

  • Греческий йогурт 300 мл

  • Сливки 33% 200 мл

  • Сахарная пудра 50 г

  • Малина 200 г

  • Нарезанные фисташки по вкусу

  • Посыпать сахарной пудрой по вкусу

Семифредо с малиной, фисташками и греческим йогуртом
mediaset.it

Приготовление

  1. Взбейте сливки электрическим венчиком в течение нескольких минут.

  2. Добавляйте понемногу йогурта, помешивая снизу вверх, затем добавьте сахарную пудру.

  3. Хорошенько промойте малину и дайте ей стечь. Выстилайте форму изнутри пищевой пленкой, залейте часть смеси сливок и йогурта, затем положите малину и посыпьте нарезанными фисташками. Вылейте оставшуюся смесь, выровняйте поверхность и добавьте остальную малину и нарезанные фисташки.

  4. Накройте пленкой и поместите в морозильную камеру на 5-6 часов. Достаньте из морозилки семифредо и посыпьте сахарной пудрой. Десерт готов!

Как сообщал OBOZREVATEL, летние ягоды и фрукты так обильны и разнообразны, что одного-двух традиционных рецептов очень мало, чтобы выразить их неисчерпаемые возможности и таланты! К тому же, однообразие убивает все благие намерения, а разнообразие, цвет, фантазия делают наши кулинарные изыски поистине шедевральными!

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