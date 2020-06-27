Рецепт выходного дня: семифредо с малиной, фисташками и греческим йогуртом

Семифредо (итальянский холодный десерт, напоминающий мороженое) с малиной, фисташками и греческим йогуртом - это лакомство, которое ваши гости запомнят надолго.

Мягкая свежесть йогурта сочетается с хрустом фисташек и вкусом малины. Чередование красочных ингредиентов создает настоящий маленький шедевр, которым можно восхищаться, но прежде всего - есть, рекомендует итальянское издание Mediaset

Ингредиенты

Греческий йогурт 300 мл

Сливки 33% 200 мл

Сахарная пудра 50 г

Малина 200 г

Нарезанные фисташки по вкусу

Посыпать сахарной пудрой по вкусу

Семифредо с малиной, фисташками и греческим йогуртом mediaset.it

Приготовление

Взбейте сливки электрическим венчиком в течение нескольких минут. Добавляйте понемногу йогурта, помешивая снизу вверх, затем добавьте сахарную пудру. Хорошенько промойте малину и дайте ей стечь. Выстилайте форму изнутри пищевой пленкой, залейте часть смеси сливок и йогурта, затем положите малину и посыпьте нарезанными фисташками. Вылейте оставшуюся смесь, выровняйте поверхность и добавьте остальную малину и нарезанные фисташки. Накройте пленкой и поместите в морозильную камеру на 5-6 часов. Достаньте из морозилки семифредо и посыпьте сахарной пудрой. Десерт готов!

Как сообщал OBOZREVATEL, летние ягоды и фрукты так обильны и разнообразны, что одного-двух традиционных рецептов очень мало, чтобы выразить их неисчерпаемые возможности и таланты! К тому же, однообразие убивает все благие намерения, а разнообразие, цвет, фантазия делают наши кулинарные изыски поистине шедевральными!