От жареной вишни до абрикосового крема: 3 неожиданных рецепта для фруктов

Летние ягоды и фрукты так обильны и разнообразны, что одного-двух традиционных рецептов очень мало, чтобы выразить их неисчерпаемые возможности и таланты! К тому же, однообразие убивает все благие намерения, а разнообразие, цвет, фантазия делают наши кулинарные изыски поистине шедевральными!

И на волне этой неопровержимой истины OBOZREVATEL при содействии кулинаров из La repubblica подготовили для вас 3 предложения, чтобы попытаться узнать неизвестную сторону фруктового плода, которая выходит за рамки простых вареников с вишней, банальной клубники со сливками или привычного абрикосового пирога.

Красочный абрикос богат каротиноидами Getty

Абрикосовый крем

Маленький, сладкий, красочный абрикос богат каротиноидами - предшественниками витамина А. Он богат минералами и клетчаткой и идеально подходит, например, в качестве натуральной добавки для хорошего, интенсивного и продолжительного загара.

Как приготовить абрикосовый крем

У вас, конечно, есть фирменный способ приготовления заварного крема? Мы рекомендуем сделать его вкус более легким и тонким. Для этого приблизительно 800 г абрикосов провариваем с сахаром и корицей, чтобы они выпустили сок и стали более сухими. Затем слегка охлаждаем и добавляем в базовый состав заварного крема. После этого пастеризуем крем с абрикосами. Игра закончена! Этот крем можно есть в качестве самостоятельного десерта, кроме того, он идеально подходит для украшения тортов и пирожных.

Клубника богата фолиевой кислотой Getty

Клубничное ризотто

Клубника и сливки - это брак по любви. Это одно из самых верных сочетаний поп-кухни. Но кроме сливок, безусловно, есть и другие партнеры, которые с удовольствием и радостью раскроют вкус клубники.

Напомним, что прежде всего, клубника богата фолиевой кислотой, полезна для тех, кому необходимо укрепить память, а также способна повышать уровень серотонина в крови, выступая в качестве натурального антидепрессанта.

Как приготовить клубничное ризотто

Клубничное ризотто - элегантное, свежее и красочное блюдо. Почему это блюдо понравится любителям клубники и любителям традиционного ризотто? Прежде всего, потому что вкус клубники прекрасно сочетается с ароматом белого вина, используемого для приготовления ризотто. Кроме того, присутствие горького вкуса лука и соленого вкуса пармезана обеспечит идеальный результат, в котором сладость и аромат клубники добавит блюду деликатной пикантности. Чтобы блюдо получилось естественным розовым, для 4-х порций используйте около 6 ягод клубники, пассеруя их вместе с луком, прежде чем жарить рис. Остальные 6 ягод можно добавить позже.

Вишня богата витаминами и клетчаткой Getty

Жареная вишня

Абсолютная королева лета – вишня. Это фрукты богаты витаминами и клетчаткой, они быстро обеспечивает чувство сытости. Они сохраняют кожу молодой и упругой, оказывают противовоспалительное и обезболивающее действие благодаря наличию антоцианов. А также вишня имеет очень низкий уровень сахара.

Как приготовить жареную вишню

Жареная вишня мало известна. Но вкусна даже больше, чем вы могли предположить! Быстрый и простой рецепт, позволяющий вынести на стол десерт, который явно отличается от обычного. Просто сделайте жидкое тесто с 1 яйцом, 150 г муки и 150 г молока и 30 г растительного масла. Все перемешайте и затем погрузите вишню одну за другой в масло. Чтобы украсить вишни после жарки, опустите их еще горячими в миску, полную сахара. Будьте осторожны, чтобы не обжечься во время приготовления. Извлекайте фрукты из масла, как только тесто станет золотисто-коричневым.

Как сообщал OBOZREVATEL, чтобы увеличить в своем рационе полезные для здоровья вещества, нужно избегать очистки таких продуктов, как яблоки, персики, груши, киви или огурцы.

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