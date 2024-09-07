Баклажаны, которые сейчас можно найти абсолютно везде, очень вкусно использовать для приготовления брускет. Чтобы сделать такую закуску, овощи нужно запечь. Они достаточно мясистые, обладают насыщенным вкусом, поэтому закуска получится очень сытной.

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Идея приготовления закусочных брускетов с баклажанами опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instagram. Идеально удовлетворяют картину перец, томаты и фета.

Ингредиенты:

баклажаны – 1 шт.

сладкий перец – 2 шт.

чеснок – 1 головка (можно без)

томаты

сыр фета или брынза

базилик

соль, перец

оливковое масло

гречишный багет

Способ приготовления:

1. Овощи переложить в форму для запекания, полить растительным маслом, посолить и отправить в духовку.

2. Запекать при температуре 200 градусов 30 минут до подпалин, режим конвекции.

3. Охладить до комнатной температуры, почистить от кожуры, семян и нарезать небольшими кусочками.

4. Добавить нарезанные томаты, листики базилика.

5. Выжать чеснок, посолить, поперчить, полить оливковым маслом и хорошо перемешать.

6. Готовую закуску выложить на поджаренный багет, сверху добавить фету.

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