Шоколадный тертый пирог с творогом: рецепт вкуснейшей выпечки

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
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Шоколадный тертый пирог с творогом: рецепт вкуснейшей выпечки

Тертый пирог – это популярная домашняя выпечка, которую можно готовить не только с вареньем, джемом или повидлом, но и творогом. Такой рецепт очень простой, одновременно оригинальный, особенно если сделать пирог из шоколадного теста.

В одном из кулинарных блогов (jemmsoul) в Instagram был опубликован рецепт шоколадного тертого пирога с творогом.

Рецепт шоколадного тертого пирога с творогом

Ингредиенты:

Для теста:

  • масло сливочное – 180 г
  • сахар – 150 г
  • яйца – 3 шт
  • мука – 350 г
  • разрыхлитель – 15 г
  • ванильный сахар
  • соль
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Для начинки:

  • творог – 750 г
  • сахар – 150 г
  • яйца – 2 шт
  • сметана – 140 г
  • масло сливочное – 40 г
  • крахмал – 35 г

Способ приготовления:

1. Просеять муку, добавить какао и разрыхлитель. Перемешать.

2. Яйца смешать с ванилью и сахаром, взбить до светлой массы миксером. Добавить масло и перемешать.

Тертый творожный пирог из шоколадного теста

3. К полученной массе постепенно добавить мучную. Вымешать тесто. 1\3 его часть положить в холодильник, остальное тесто выложить в форму, застеленную пергаментом. Сформировать также бортики. Поставить форму с тестом в холодильник на 20 мин.

4. Для начинки смешать творог с яйцами, взбить блендером до однородной массы. Добавить масло, сметану и сахар, перемешать.

Шоколадный пирог с творогом

5. Достать форму с тестом и выложить начинку.

6. Достать тесто из холодильника и натереть его на терке сверху.

Тертый пирог с творогом

7. Выпекать в духовке 40-45 минут.

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