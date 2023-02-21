Шоколадный тертый пирог с творогом: рецепт вкуснейшей выпечки
Тертый пирог – это популярная домашняя выпечка, которую можно готовить не только с вареньем, джемом или повидлом, но и творогом. Такой рецепт очень простой, одновременно оригинальный, особенно если сделать пирог из шоколадного теста.
В одном из кулинарных блогов (jemmsoul) в Instagram был опубликован рецепт шоколадного тертого пирога с творогом.
Ингредиенты:
Для теста:
- масло сливочное – 180 г
- сахар – 150 г
- яйца – 3 шт
- мука – 350 г
- разрыхлитель – 15 г
- ванильный сахар
- соль
Для начинки:
- творог – 750 г
- сахар – 150 г
- яйца – 2 шт
- сметана – 140 г
- масло сливочное – 40 г
- крахмал – 35 г
Способ приготовления:
1. Просеять муку, добавить какао и разрыхлитель. Перемешать.
2. Яйца смешать с ванилью и сахаром, взбить до светлой массы миксером. Добавить масло и перемешать.
3. К полученной массе постепенно добавить мучную. Вымешать тесто. 1\3 его часть положить в холодильник, остальное тесто выложить в форму, застеленную пергаментом. Сформировать также бортики. Поставить форму с тестом в холодильник на 20 мин.
4. Для начинки смешать творог с яйцами, взбить блендером до однородной массы. Добавить масло, сметану и сахар, перемешать.
5. Достать форму с тестом и выложить начинку.
6. Достать тесто из холодильника и натереть его на терке сверху.
7. Выпекать в духовке 40-45 минут.
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