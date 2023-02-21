Тертый пирог – это популярная домашняя выпечка, которую можно готовить не только с вареньем, джемом или повидлом, но и творогом. Такой рецепт очень простой, одновременно оригинальный, особенно если сделать пирог из шоколадного теста.

В одном из кулинарных блогов (jemmsoul) в Instagram был опубликован рецепт шоколадного тертого пирога с творогом.

Ингредиенты:

Для теста:

масло сливочное – 180 г

сахар – 150 г

яйца – 3 шт

мука – 350 г

разрыхлитель – 15 г

ванильный сахар

соль

Видео дня

Для начинки:

творог – 750 г

сахар – 150 г

яйца – 2 шт

сметана – 140 г

масло сливочное – 40 г

крахмал – 35 г

Способ приготовления:

1. Просеять муку, добавить какао и разрыхлитель. Перемешать.

2. Яйца смешать с ванилью и сахаром, взбить до светлой массы миксером. Добавить масло и перемешать.

3. К полученной массе постепенно добавить мучную. Вымешать тесто. 1\3 его часть положить в холодильник, остальное тесто выложить в форму, застеленную пергаментом. Сформировать также бортики. Поставить форму с тестом в холодильник на 20 мин.

4. Для начинки смешать творог с яйцами, взбить блендером до однородной массы. Добавить масло, сметану и сахар, перемешать.

5. Достать форму с тестом и выложить начинку.

6. Достать тесто из холодильника и натереть его на терке сверху.

7. Выпекать в духовке 40-45 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: