Риз Уизерспун поделилась невероятным рецептом зеленого смузи. Видео

Голливудская актриса Риз Уизерспун на своей странице в Instagram поделилась рецептом зеленого смузи, с которого начинается ее утро.

"Это коктейль, который я пью каждый день, наверное, восемь, девять лет, даже не знаю. Но в нем много овощей, поэтому я использую его вместо завтрака около 10 или 11 часов утра, а потом до 13 не чувствую себя голодной", – говорит Риз в своем видео.

Зеленое смузи от Риз Уизерспун Instagram

Она отметила, что узнала об этом рецепте от коллеги по сериалу "И повсюду тлеют пожары" Керри Вашингтон много лет назад, когда сидели рядом друг с другом на церемонии награждения. Тогда они еще не были знакомы, но Риз поинтересовалась, как ей удается поддерживать свою кожу в таком чудесном состоянии. И Керри ответила, что все из-за напитка, который улучшил ее внешний вид, а также укрепил волосы и ногти.

Ниже представлен список необходимых ингредиентов, хотя можно использовать любую зелень, которая есть в холодильнике. Главное – наличие чего-то сладкого, чтобы коктейль не стал слишком горьким.

Зеленое смузи

Ингредиенты:

2 головки салата ромен

1/2 стакана шпината

1/2 стакана кокосовой воды

1 банан

1 яблоко

1 груша

1 лимон (очищенный от кожуры)

Сельдерей (по желанию)

Миндальное масло (по желанию)

Приготовление:

Для этого необходимо помыть и нарезать все ингредиенты, добавить кокосовое молоко и измельчить все в блендере.

Несмотря на то, что выглядеть этот напиток может не слишком аппетитно, по словам Риз, он чрезвычайно вкусный. Также в него можно добавлять протеиновый порошок, миндальное масло или семена льна. В целом из этих ингредиентов получается 2 порции, поэтому вторую необходимо поставить в холодильник на следующий день.

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