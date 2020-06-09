Специалисты определили диетические продукты, от которых можно набрать вес
Эксперты по питанию определили список диетических продуктов, употребление которых может привести к проблемам с лишним весом.
Как правило, продукты, способствующие набору лишних килограммов, содержат много жиров и углеводов. Однако, даже такие диетические продукты как ягоды, фрукты, йогурт, яйца, в зависимости от их количества и способа потребления, могут привести к проблемам с весом.
То, что ягоды и фрукты полезны, не значит, что их можно употреблять в неограниченном количестве. Фруктовый сахар, как и обычный, негативно влияет на набор лишнего веса. Большое количество фруктозы содержится в ананасах, винограде, бананах, гранате, инжире. Поэтому их лучше не есть после шести часов вечера, если хотите сохранить фигуру, рекомендует msn.com
Авокадо добавляют во многие блюда, однако не стоит им злоупотреблять, съедая по несколько штук в день. Важно помнить, что один этот фрукт в среднем содержит около 300 килокалорий.
Многие считают сухофрукты отличной заменой конфетам, однако в них также большое количество сахара. Диетологи рекомендуют съедать за один раз не более 5 штук чернослива или кураги.
Йогурт популярен, как полезный продукт для завтрака или ужина. Однако это определение относится только к натуральному продукту без вкусовых добавок и сахара.
Сыр нужно употреблять в умеренных количествах, в день - не более 30-40 граммов этого продукта.
Для худеющих яйца считаются идеальным диетическим продуктом. Но если вы любите их в виде омлета, то не забывайте учитывать наполнители. Добавленные в него молоко, ветчина и сыр резко увеличивают калорийность блюда.
Орехи не приведут к полноте, если их употреблять в качестве полезного перекуса не больше 20 граммов в день. Выбирать лучше арахис, кешью и миндаль, но только не соленые варианты и не в сахарной глазури.
И еще: не стоит верить в миф, что если на газировке написано "диетическая", то в ней нет сахара и калорий.
Настоящий диетический напиток — это вода.
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