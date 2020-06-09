Специалисты определили диетические продукты, от которых можно набрать вес

Эксперты по питанию определили список диетических продуктов, употребление которых может привести к проблемам с лишним весом.

Как правило, продукты, способствующие набору лишних килограммов, содержат много жиров и углеводов. Однако, даже такие диетические продукты как ягоды, фрукты, йогурт, яйца, в зависимости от их количества и способа потребления, могут привести к проблемам с весом.

Ягоды povar.ru

То, что ягоды и фрукты полезны, не значит, что их можно употреблять в неограниченном количестве. Фруктовый сахар, как и обычный, негативно влияет на набор лишнего веса. Большое количество фруктозы содержится в ананасах, винограде, бананах, гранате, инжире. Поэтому их лучше не есть после шести часов вечера, если хотите сохранить фигуру, рекомендует msn.com

Авокадо Getty

Авокадо добавляют во многие блюда, однако не стоит им злоупотреблять, съедая по несколько штук в день. Важно помнить, что один этот фрукт в среднем содержит около 300 килокалорий.

Многие считают сухофрукты отличной заменой конфетам, однако в них также большое количество сахара. Диетологи рекомендуют съедать за один раз не более 5 штук чернослива или кураги.

Йогурт Getty

Йогурт популярен, как полезный продукт для завтрака или ужина. Однако это определение относится только к натуральному продукту без вкусовых добавок и сахара.

Сыр нужно употреблять в умеренных количествах, в день - не более 30-40 граммов этого продукта.

Для худеющих яйца считаются идеальным диетическим продуктом. Но если вы любите их в виде омлета, то не забывайте учитывать наполнители. Добавленные в него молоко, ветчина и сыр резко увеличивают калорийность блюда.

Орехи Getty

Орехи не приведут к полноте, если их употреблять в качестве полезного перекуса не больше 20 граммов в день. Выбирать лучше арахис, кешью и миндаль, но только не соленые варианты и не в сахарной глазури.

И еще: не стоит верить в миф, что если на газировке написано "диетическая", то в ней нет сахара и калорий.

Настоящий диетический напиток — это вода.

Как сообщал OBOZREVATEL, горячий шоколад не только согревает, но и является отличным средством для поддержания иммунной системы человека.