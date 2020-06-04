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Четыре неизвестных факта о пользе горячего шоколада

1.5т
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Горячий шоколад не только согревает, но и является отличным средством для поддержания иммунной системы человека.

Большинству людей практически ничего не известно о полезных свойствах этого напитка. OBOZREVATEL вместе с турецким изданием Sözcü расскажет о малоизвестных фактах о горячем шоколаде.

Антидепрессантное действие

Горячий шоколад помогает справиться с депрессией, поскольку содержит серотонин, при употреблении которого человек чувствует себя более комфортно. Кроме того, этот напиток также берет на себя функцию натурального обезболивающего средства.

Четыре неизвестных факта о пользе горячего шоколада

Getty

Может лечить рак

Он обладает противораковыми свойствами. В состав горячего шоколада входят флавоноиды, а точнее флаванолы, предохраняющие клеточные оболочки от окисления, и эти вещества используются для лечения рака. Флаванолы имеют антиоксидантные свойства. Кроме того, эти антиоксиданты снимают стресс и нейтрализуют свободные радикалы кислорода, которые могут вызвать воспаление или рак в организме.

Помогает сбросить вес

Вместо того, чтобы съесть плитку шоколада, вы можете выпить стакан горячего шоколада и при этом похудеть. Употребление этого напитка без добавления сахара может быть частью низкокалорийного режима питания. При соблюдении диеты вы также можете добавить какао в ваш рацион.

Предотвращает разрушение зубов

Горячий шоколад предохраняет от развития кариеса. Однако для этого его нужно пить без сахара. Оболочка какао-бобов эффективно предотвращает кариес. Теобромин, который содержится в какао, укрепляет зубную эмаль и придает зубам блеск, а кроме того, он обладает антибактериальными свойствами.

Четыре неизвестных факта о пользе горячего шоколада

chocolatery.net

Ухаживает за кожей

Флавоноиды, которые содержатся в горячем шоколаде, также выполняют функцию защиты от вредного действия ультрафиолета. В этой связи горячий шоколад защищает кожу от негативного влияния солнечных лучей и сводит к минимуму вероятность обгорания. В то же время этот напиток выполняет функцию природного увлажнителя кожи и предотвращает появление морщин.

Как сообщал OBOZREVATEL, смородина - одна из любимых ягод взрослых и детей. Она улучшает общий тонус организма и укрепляет иммунитет.

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Тема
Питание
Теги
депрессия похудение лечение рака питание
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