Как сварить идеальные спагетти: подробная инструкция от Гордона Рамзи

Варить пасту, казалось бы, проще простого. Но нет. Для того, чтобы у вас получилось действительно вкусное блюдо, нужно знать несколько секретов.

Редакция FoodOboz делится лайфхаками, которые в приготовлении пасты использует знаменитый британский шеф Гордон Рамзи (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Рамзи уверяет: если следовать его инструкции, из обычных макарон можно приготовить изысканное ресторанное блюдо.

Кастрюля . Никогда не варите пасту в маленькой кастрюле. Макаронам нужно много места. Используйте вместительную кастрюлю и достаточное количество воды: примерно 3/4.

Соль . Всегда добавляйте в воду хорошую щепотку соли. Не бойтесь солить, практически вся соль уйдет вместе с водой.

Вода . Всегда кипятите воду. Пасту следует опускать именно в кипяток, чтобы избежать распространенной проблемы со слипшимся тестом.

Оливковое масло. Добавляйте в воду оливковое масло, это поможет избежать вам слипания макарон.

Не стоит ломать макароны. Даже если вам кажется, что они не поместятся в кастрюлю, поверьте, поместятся. И посмотрите на видео, как Гордон опускает их в воду.

Время . Обязательно засекайте время приготовления и варите ровно столько, сколько указано на упаковке пасты. Периодически аккуратно помешивайте воду в кастрюле. Со временем вы сможете обходиться без таймера.

Пробуйте . Когда время приготовления на часах будет подходить к концу, обязательно попробуйте пасту на вкус. Паста al dente не должна хрустеть на зубах, при укусе макароны должны быть ощутимо упругими.

Дуршлаг. Сливайте воду через дуршлаг, после чего прямо в дуршлаге посыпьте пасту солью и перцем, добавьте оливковое масло и перемешайте. Теперь у вас есть прекрасная основа для приготовлении иных разновидностей пасты, например, для карбонары или болоньезе.

Ранее OBOZREVATEL делился с вами лайфхаками приготовления пасты от другого британского шефа: победитель шоу "МастерШеф. Профессионалы" Оли Мартин не советует добавлять оливковое масло в кастрюлю во время варки, а также не сливать отваренные макароны в дуршлаг.

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