Топ-5 утренних напитка, которые тонизируют лучше кофе

Вода, чаи и смузи отлично подойдут для завтрака людям, стремящимся снизить уровень потребляемого кофеина.

В отличие от кофе, эти альтернативные напитки гораздо мягче действуют на нервную систему, пишет издание govoritufa.

Вода. Обезвоживание организма является одной из главных причин усталости, которая вызывает приступы головной боли и ухудшает внимание человека. Энергетические свойства обычной питьевой воды помогают бороться с этими проблемами.

Вода Getty

Чай с куркумой. Этот напиток снижает риск развития болезней сердца и сосудов, а эксперты по питанию доказали, что куркума повышает уровень серотонина и улучшает настроение.

Фреш из грейпфрута с мятой. Такой сок богат целым рядом полезных веществ и витаминов, при этом содержит минимум калорий. Грейпфрут способствует укреплению иммунитета и прекрасно справляется с апатией и подавленным настроением.

Грейпфрутовый фреш Getty

Смузи с зеленью. Является эффективным способом повышения уровня энергии. Рекомендуется использовать больше овощей, чем фруктов, поддерживая низкий уровень сахара. Можно добавлять спирулину или пырей для усиления эффекта антиоксидантов.

Смузи с зеленью Getty

Чай с лимоном. Тонизирующее и к тому же мочегонное средство. Чай способствует выведению токсинов, что приводит к снижению веса. Даже холодный напиток прекрасно освежает.

Как сообщал OBOZREVATEL, чай с шалфеем является рекордсменов серди травяных напитков по полезным свойствам и веществам, которые входят в его состав.

О пользе травяных чаев известно давно. Они не содержат кофеина и оказывают благотворное воздействие на протекание самых различных процессов в организме.