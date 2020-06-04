Топ-5 удивительных свойств чая из шалфея

Чай с шалфеем является рекордсменов серди травяных напитков по полезным свойствам и веществам, которые входят в его состав.

О пользе травяных чаев известно давно. Они не содержат кофеина и оказывают благотворное воздействие на протекание самых различных процессов в организме, пишет издание krrot.net.

В шалфее много витаминов и антиоксидантов. Розмариновая кислота, которая содержится в листьях шалфея, обладает мощными антиоксидантными свойствами, защищая клетки от повреждения свободными радикалами, активирует естественную защиту организма и замедляет процессы старения. Также в шалфее высокое содержание витамина К, необходимого для крепких костей, здоровых сосудов и синтеза белков в организме

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Стимулирует регенерацию и снимает воспаление. Камфора, содержащаяся в листьях растения, стимулирует выработку белков и рост новых клеток, что значительно ускоряет процесс заживления. Активные вещества не только снимают уже существующие воспаления, но и не дают развиваться новым.

Поддерживает здоровье полости рта. Шалфей популярен среди врачей-стоматологов, поскольку обладает противовоспалительным, обезболивающим, обеззараживающим и успокаивающим действием, а также устраняет неприятный запах изо рта.

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Помогает контролировать уровень сахара в крови. Скачки уровня сахара не только усиливают чувство голода и приводят к набору веса, но и могут спровоцировать ряд серьезных хронических заболеваний. Клинические исследования доказали, что регулярное употребление чая из шалфея снижает риск развития сахарного диабета 2-го типа на 20%.

Улучшает когнитивную функцию. Шалфей обладает множеством полезных свойств: он улучшает память, повышает концентрацию, стимулирует работу мозга, в то же время не дает нервной системе перевозбудиться (как кофеин, например).

Как сообщал OBOZREVATEL, чай является важной составляющей рациона питания для людей, решивших сбросить лишние килограммы.

Однако важно понимать: чтобы похудеть, нужно не только пить чай, но и правильно питаться, отдыхать и не забывать про физические нагрузки.

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