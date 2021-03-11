7 диетических начинок для блинов, которые сохранят фигуру

Последняя неделя перед постом – Масленица – это повод приготовить блинчики. У многих хозяек есть собственные рецепты теста и начинки. Однако выбор наполнения может стать проблемой для тех, кто хочет привести фигуру в норму к теплой весне.

Редакция FoodOboz поделилась рецептами начинок для блинов, которые не прибавят талии лишних сантиметров.

Творог

Приверженцам здорового питания не стоит отказывать себе в лакомстве. Можно совместить приятное с полезным. Сладкоежки могут добавить в блины творог с ягодами. Любители зелени – кинзу, петрушку и укроп. Альтернатива – нежирная рикотта и сыр "Филадельфия".

Творожная начинка не позволит набрать лишние килограммы Unsplash: Sylvia Bartyrel

Арахисовая паста

Блины с такой начинкой оценят люди с активным образом жизни. Несмотря на высокую калорийность продукта – арахисовая паста отличный источник энергии и силы. Чтобы сделать блюдо более сытным, можно добавить кусочки банана. Пару таких блинов станут полноценным завтраком.

Блины с арахисовой пастой и бананом заряжают энергией на утро Unsplash: Todd Cravens

Мед, сухофрукты, орехи

Хороший вариант для тех, кто соблюдает принципы правильного питания и печет главный символ Масленицы без сахара. Стоит помнить, что эти продукты, хоть и полезны, но калорийны. Употреблять их нужно в небольшом количестве.

Мед и сухофрукты высококалорийные, но полезные Unsplash: Foodie Flavours

Куриное филе

Блины с курицей станут обедом или ужином для всей семьи. Для того, чтобы куриная грудка получилась максимально диетической, ее необходимо протушить или приготовить в пароварке. Подойдет и индюшатина.

Блины с курицей станут хорошим ужином vkusno.mirtesen.ru

Тушеные овощи

Одна из самых лучших диетических начинок – грибы или стручковая фасоль. В процессе приготовления в них сохраняется максимальное количество микроэлементов и полезных веществ.

Блины с грибами для легкого перекуса на работе BBC.co.uk

Фрукты

Яблоки или груши нарезать тонкими ломтиками и тушить на сковороде 1 минуту. Так они станут мягкими и легко завернутся в блинчики. Для усиления вкуса в качестве приправы подойдет корица.

Блины с фруктами на завтрак Unsplash: Samira Rahi

Авокадо

Блинчики с салатом из авокадо пойдут на пользу фигуре. Для начинки следует смешать половину авокадо с несколькими листьями шпината, помидорами черри, зеленым луком и кинзой. Салат сбрызнуть лимонным соком, добавить одну столовую ложку оливкового масла и соль по вкусу.

Блины с авокадо станут полезным перекусом Unsplash: Valentina Magri

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о разновидностях блинов со всего мира и особенностями их приготовления.

Напомним, мы сообщали как приготовить блины по вегетарианскому рецепту.