7 диетических начинок для блинов, которые сохранят фигуру
Последняя неделя перед постом – Масленица – это повод приготовить блинчики. У многих хозяек есть собственные рецепты теста и начинки. Однако выбор наполнения может стать проблемой для тех, кто хочет привести фигуру в норму к теплой весне.
Редакция FoodOboz поделилась рецептами начинок для блинов, которые не прибавят талии лишних сантиметров.
Творог
Приверженцам здорового питания не стоит отказывать себе в лакомстве. Можно совместить приятное с полезным. Сладкоежки могут добавить в блины творог с ягодами. Любители зелени – кинзу, петрушку и укроп. Альтернатива – нежирная рикотта и сыр "Филадельфия".
Арахисовая паста
Блины с такой начинкой оценят люди с активным образом жизни. Несмотря на высокую калорийность продукта – арахисовая паста отличный источник энергии и силы. Чтобы сделать блюдо более сытным, можно добавить кусочки банана. Пару таких блинов станут полноценным завтраком.
Мед, сухофрукты, орехи
Хороший вариант для тех, кто соблюдает принципы правильного питания и печет главный символ Масленицы без сахара. Стоит помнить, что эти продукты, хоть и полезны, но калорийны. Употреблять их нужно в небольшом количестве.
Куриное филе
Блины с курицей станут обедом или ужином для всей семьи. Для того, чтобы куриная грудка получилась максимально диетической, ее необходимо протушить или приготовить в пароварке. Подойдет и индюшатина.
Тушеные овощи
Одна из самых лучших диетических начинок – грибы или стручковая фасоль. В процессе приготовления в них сохраняется максимальное количество микроэлементов и полезных веществ.
Фрукты
Яблоки или груши нарезать тонкими ломтиками и тушить на сковороде 1 минуту. Так они станут мягкими и легко завернутся в блинчики. Для усиления вкуса в качестве приправы подойдет корица.
Авокадо
Блинчики с салатом из авокадо пойдут на пользу фигуре. Для начинки следует смешать половину авокадо с несколькими листьями шпината, помидорами черри, зеленым луком и кинзой. Салат сбрызнуть лимонным соком, добавить одну столовую ложку оливкового масла и соль по вкусу.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о разновидностях блинов со всего мира и особенностями их приготовления.
Напомним, мы сообщали как приготовить блины по вегетарианскому рецепту.