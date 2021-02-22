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Веганские блины: рецепт без яиц и молока

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Блины без яиц, молока или кефира – на первый взгляд звучит как фантастика. Но это только на первый взгляд. На самом деле приготовить вкусные блинчики без этих ингредиентов вполне реально.

Редакция FoodOboz делится веганским рецептом блинов – идеальный вариант для тех, кто постится или придерживается питания без животных жиров.

  • вода – 500 мл

  • мука – 250 г

  • сахар – 2 ст. л.

  • растительное масло – 2 ст. л.

  • сода – на кончике ножа

  • соль – щепотка

Начинку для блинов можно брать на свое усмотрение.

Начинку для блинов можно брать на свое усмотрение. Источник: recipesbycarina.com

recipesbycarina.com

  1. Воду вскипятить и остудить. Оставьте ее немного горячей, так она лучше смешается с мукой.

  2. Муку просеять, затем добавить в нее соль, сахар и соду. Хорошо перемешать.

  3. Небольшими порциями влить воду в муку, постоянно помешивая венчиком. Тесто должно получиться по консистенции как жидкая сметана. Если тесто получится сильно густым, добавьте еще воды.

  4. Дайте тесту постоять 15 минут, затем добавьте растительное масло и перемешайте.

  5. Сковороду немного смазать маслом, наливать тесто половником по чуть-чуть, тонким слоем равномерно распределяя по поверхности.

  6. Жарить блины до румяного цвета с двух сторон.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что британские ученые сравнили самые популярные рецепты блинов из интернета и с помощью программы искусственного интеллекта Monolith вывели самый лучший способ приготовления.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Тема
Масленица
Тег
рецепт
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