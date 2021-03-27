Эти рецепты стали популярными в Instagram: ТОП-5 модных блюд из соцсетей
Эти рецепты из Instagram стали популярными, и каждый может на собственной кухне без труда их опробовать.
Соцсети стали благодатной почвой для поваров-профессионалов и любителей готовки, создавших потрясающие рецепты вкусных, простых и полезных блюд, которые можно сделать самостоятельно. Для этого достаточно лишь руководствоваться инструкцией и поймать вдохновение. Любителям вкусностей OBOZREVATEL подготовил пять рецептов из Instagram, на которые стоит обратить внимание.
Кускус из Сардинии
Это средиземноморское блюдо из Италии прижилось в той местности, хотя оно на самом деле имеет восточное происхождение. Такая еда является удачным примером сочетания культур, рождающих новые грани в кулинарии.
Для приготовления нужны ингредиенты:
300 г уже вареного кускуса;
150 г нута;
2 кабачка;
1 болгарский перец;
2 моркови;
Сельдерей;
1 луковица;
2 зубчика чеснока;
Дикий фенхель по вкусу;
Смешанные специи – порошок (кориандр, корица, гвоздика, звездчатый анис);
Овощной бульон;
Оливковое масло;
Соль по вкусу.
Приготовление:
1. Сварите нут и обжарьте его с маслом и фенхелем.
2. Нарежьте все овощи кубиками и отправьте на сковороду тушиться со специями, а затем добавьте нут.
3. Вылейте в сковороду овощной бульон – он должен покрыть все овощи и тушите 5-7 минут на среднем огне.
4. Добавьте в конце готовки все специи и вареный кускус, перемешайте все. Блюдо готово.
Нежные шашлычки якитори
Фото этого японского блюда можно очень часто встретить в социальных сетях, так как ими активно делятся и ставят постам лайки. Пора узнать, как его просто приготовить у себя дома.
Нам понадобится:
500 г куриного филе;
3 ложки соуса терияки;
2 ложки меда;
5 г имбиря;
1 зубчик чеснока;
2 ложки растительного масла.
Деревянные шпажки для шашлычков
Рецепт:
1. Филе режем длинными полосками.
2. Имбирь с чесноком измельчаем, смешиваем с медом и соусом терияки.
3. Кусочки курицы маринуем в соусе, оставив в холодильнике на 5-7 часов.
4. Нанизываем филе на шпажки "волнами" и обжариваем на сковороде-гриль со всех сторон.
Круассан с яйцом пашот, лососем и авокадо
Этот рецепт изысканного завтрака стал "любимчиком" у пользователей Instagram.
Чтобы его приготовить себе или порадовать других, понадобятся такие ингредиенты:
1 готовый круассан без начинки;
Четверть авокадо;
Помидор черри;
30 г ломтиков лосося;
1 листик салата;
1 яйцо;
Уксус;
200 мл кипятка.
Приготовление:
1. Сначала делаем яйцо пашот, очень быстро в микроволновке: в большую чашку налейте воду с 1 ч. л. уксуса. На отдельном блюдце аккуратно разбейте яйцо и вылейте его в чашку. Отправьте это в микроволновку на 1 минуту.
2. Помидор черри режем на кружочки, авокадо – на дольки, листок салата – моем.
3. Собираем круассан: разрежьте его продольно, положите лист салата, потом авокадо, посолите его. После – помидоры и лосось, а потом яйцо. Поперчите круассан.
4. Делаем в яйце разрез, чтобы желток потек, а затем накрываем его.
Томатный крем-суп
Этот рецепт не изобретен вчера, но он уже продолжительное время является популярным в социальных сетях.
Что нужно для его приготовления:
300 г помидоров;
1 луковица;
20 мл растительного масла;
Пара листиков базилика;
Перец/соль/зелень – по вкусу.
Рецепт:
1. Помидоры погрузите на 3 минуты в кипяток, а потом в холодную воду. Затем почистите их от кожицы.
2. Нарежьте мелко лук и обжарьте в глубокой емкости до полупрозрачного состояния.
3. У помидоров извлеките сердцевинки и порежьте на дольки.
4. Помидоры отправьте к луку и жарьте на медленном огне, пока они не пустят сок.
5. Посолите, поперчите, добавьте травы к блюду.
6. Снимите с огня помидоры и взбейте их блендером, после чего снова доведите до кипения, а потом разлейте по тарелкам суп, украсив его базиликом.
Crazy Cake
Американский пирог стал популярным в других странах благодаря тому, что имеет очень короткий состав, но зато получается вкусным. Десерт был придуман в период дефицита, когда люди не могли себе позволить многого, это и объясняет его простоту.
Что нужно для пирога:
4 стакана молока;
2,5 ложки сахара;
4 ложки разрыхлителя;
2 стакана муки;
6 ложек какао;
1 яйцо.
Ингредиенты для крема:
2 стакана молока;
1 стакан сахара;
3 ложки муки;
1 яйцо.
Рецепт:
1. Смешайте муку, сахар, какао и разрыхлитель;
2. Залейте сухую смесь теплым молоком и перемешайте;
3. Перелейте тесто в форму и отправьте в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов;
4. Крем: вскипятите молоко, в отдельной миске взбейте сахар, муку и яйцо. Эту массу влейте в молоко и помешивайте ее на медленном огне, пока крем не загустеет до нужной консистенции.
5. Корж разрежьте вдоль на 2 или 3 части, смажьте их кремом и украсьте готовый торт на свое усмотрение.
Как писал OBOZREVATEL, чтобы приготовить лукум в домашних условиях, не нужно много сил, времени или каких-либо дорогих продуктов.