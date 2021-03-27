Ці рецепти стали популярними в Instagram: ТОП-5 модних страв із соцмереж

Ці рецепти з Instagram стали популярними, і кожен може у власній кухні без особливих зусиль їх випробувати.

Соцмережі стали благодатним ґрунтом для кухарів-професіоналів та любителів готування, що створили чудові рецепти смачних, простих і корисних страв, які можна зробити самостійно. Для цього достатньо лише керуватися інструкцією і спіймати натхнення. Любителям смаколиків OBOZREVATEL підготував п'ять рецептів із Instagram, на які варто звернути увагу.

Кускус з Сардинії

Ця середземноморська страва з Італії прижилася в тій місцевості, хоча вона насправді має східне походження. Така їжа є вдалим прикладом поєднання культур, що народжують нові грані в кулінарії.

Як зробити кускус за італійським рецептом. unsplash.com

Для приготування потрібні інгредієнти:

300 г вже вареного кускусу;

150 г нуту;

2 кабачки;

1 болгарський перець;

2 моркви;

Селера;

1 цибулина;

2 зубчики часнику;

Дикий фенхель на смак;

Змішані спеції – порошок (коріандр, кориця, гвоздика, зірчастий аніс);

Овочевий бульйон;

Оливкова олія;

Сіль на смак.

Приготування:

1. Зваріть нут і обсмажте його на олії з фенхелем.

2. Поріжте всі овочі кубиками і відправте на пательню тушкуватися зі спеціями, а потім додайте нут.

3. Вилийте в пательню овочевий бульйон – він повинен покрити всі овочі і тушкуйте 5-7 хвилин на середньому вогні.

4. Додайте в кінці готування всі спеції і варений кускус, перемішайте.

Ніжні шашлички якіторі

На фото цієї японської страви можна дуже часто натрапити в соціальних мережах, оскільки ними активно діляться і ставлять постам лайки. Пора дізнатися, як його просто приготувати у себе вдома.

Як приготувати шашлички якіторі. Instagram Сергея Степина

Нам знадобиться:

500 г курячого філе;

3 ложки соусу теріякі;

2 ложки меду;

5 г імбиру;

1 зубчик часнику;

2 ложки рослинної олії.

Дерев'яні шпажки для шашличків

Рецепт:

1. Філе ріжемо довгими смужками.

2. Імбир із часником подрібнюємо, змішуємо з медом і соусом теріякі.

3. Шматочки курки маринуємо в соусі, залишивши в холодильнику на 5-7 годин.

4. Нанизуємо філе на шпажки "хвилями" й обсмажуємо на сковорідці-гриль з усіх боків.

Круасан із яйцем "пашот", лососем та авокадо

Цей рецепт вишуканого сніданку став "улюбленцем" у користувачів Instagram.

Рецепт круасана з лососем. unsplash.com

Щоб його приготувати собі чи порадувати інших, знадобляться такі інгредієнти:

1 готовий круасан без начинки;

Чверть авокадо;

Помідор черрі;

30 г скибочок лосося;

1 листочок салату;

1 яйце;

Оцет;

200 мл окропу.

Приготування:

1. Спочатку робимо яйце "пашот" дуже швидко в мікрохвильовій печі: у велику чашку налийте воду з 1 ч. л. оцту. На окремому блюдці акуратно розбийте яйце і вилийте його в чашку. Поставте це в мікрохвильовку на 1 хвилину.

2. Помідор чері ріжемо на кружечки, авокадо – на скибочки, листок салату – миємо.

3. Збираємо круасан: розріжте його уздовж, покладіть листок салату, потім авокадо, посоліть його. Опісля – помідори і лосось, а потім яйце. Поперчіть круасан.

4. Робимо в яйці розріз, щоб жовток потік, а потім накриваємо його.

Томатний крем-суп

Цей рецепт не винайдено вчора, але він уже тривалий час є популярним у соціальних мережах.

Рецепт томатного крем-супу. Instagram The JOMM

Що потрібно для його приготування:

300 г помідорів;

1 цибулина;

20 мл олії;

Пара листочків базиліку;

Перець/сіль/зелень – на смак.

Рецепт:

1. Помідори занурте на 3 хвилини в окріп, а потім у холодну воду. Потім почистьте їх від шкірки.

2. Поріжте дрібно цибулю й обсмажте в глибокій ємності до напівпрозорого стану.

3. У помідорів витягніть серединки і поріжте на скибочки.

4. Помідори відправте до цибулі й смажте на повільному вогні, поки вони не пустять сік.

5. Посоліть, поперчіть, додайте трави.

6. Зніміть із вогню помідори і збийте їх блендером, після чого знову доведіть до кипіння, а потім розлийте по тарілках суп, прикрасивши його базиліком.

Crazy Cake

Американський пиріг став популярним в інших країнах завдяки тому, що має дуже простий склад, але виходить смачним. Десерт вигадали в період дефіциту, коли люди не могли собі дозволити багато чого, це і пояснює його простоту.

Як приготувати Crazy Cake. unsplash.com

Що потрібно для пирога:

4 склянки молока;

2,5 ложки цукру;

4 ложки розпушувача;

2 склянки борошна;

6 ложок какао;

1 яйце.

Інгредієнти для крему:

2 склянки молока;

1 склянка цукру;

3 ложки борошна;

1 яйце.

Рецепт:

1. Змішайте борошно, цукор, какао і розпушувач;

2. Залийте суху суміш теплим молоком і перемішайте;

3. Перелийте тісто в форму і відправте в духовку на 40 хвилин за температури 180 градусів;

4. Крем: закип'ятити молоко, в окремій мисці збийте цукор, борошно і яйце. Цю масу влийте в молоко і помішуйте її на повільному вогні, поки крем не загусне до потрібної консистенції.

5. Корж розріжте вздовж на 2 або 3 частини, змастіть їх кремом і прикрасьте готовий торт на свій розсуд.

Як писав OBOZREVATEL, щоб приготувати лукум у домашніх умовах, не потрібно багато сил, часу чи якихось дорогих продуктів.