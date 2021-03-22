Как сделать глазированные сырки дома: простой пошаговый рецепт
Для приготовления сырков нужен минимальный набор продуктов, и он точно найдется на каждой кухне.
В издании rbth появился простой рецепт десерта с шоколадной глазурью, каким мы хотим поделиться. Несомненно, такое угощение это не только воспоминания о детстве, но еще - способ порадовать и своего ребенка.
Какие ингредиенты нужны:
300 г. творога;
40 г. сливочного масла комнатной температуры;
40 г. сахарной пудры;
2 ч. л. какао-порошка;
щепотка соли.
Глазурь:
80 г. черного шоколада;
20 мл. любого растительного масла без запаха.
Пошаговая инструкция:
1. В большой миске смешайте творог, размягченное масло, сахарную пудру, ванильный экстракт и соль. Затем взбейте смесь погружным блендером, чтобы получить красивую кремообразную консистенцию.
2. Разделите смесь пополам и добавьте какао-порошок в одну часть. Перемешайте до однородной консистенции.
3. С помощью кондитерского мешка либо пакета выдавите на разделочную доску покрытую пищевой пленкой небольшие колбаски с полученной смеси длиной по 5-7 см. Оставьте массу на 2 часа в холодильнике для застывания.
4. Пока сырки охлаждаются, готовим глазурь: растопите шоколад на водяной бане, добавьте масло и помешайте лопаткой. Перед глазированием он должен быть достаточно горячим и жидким.
5. Нанижите колбаску творога на шпажку или зубочистку и окуните его в глазурь или накройте со всех сторон столовой ложкой. Лучше всего делать это быстро, потому что шоколад мгновенно застывает на холодной поверхности.
6. Повторите то же с остальными сырками: снова положите их на доску, оставьте в холодильнике еще на 20 минут, чтобы шоколад полностью застыл.
7. По желанию можно готовые сладости завернуть в фольгу. Хранить десерт в холодильнике.
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