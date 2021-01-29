Рецепт дня: идеальная курица от Джейми Оливера

Готовить – это просто. Эта фраза – не миф из Интернета, а вполне реальная вещь. В нашей рубрике "Рецепт дня" мы продолжаем рассказывать вам о максимально простых блюдах, с приготовлением которых способен справиться даже малолетний ребенок.

Сегодня мы делимся с вами рецептом запеченной курицы от известного шефа Джейми Оливера. Джейми предлагает запекать целую тушку с лимоном, овощами и пряными травами. Птица по его рецепту получается сочной, мягкой и с хрустящей корочкой.

Понадобится:

целая курица – 1 шт.

репчатый лук – 2 шт. среднего размера

морковь – 2 шт.

сельдерей – 2 стебля

лимон – 1 шт.

чеснок – 1 головка

растительное масло

соль, перец

тимьян – 1 небольшой пучок

Вместо тимьяна можно взять шалфей или розмарин. Источник: unsplash.com

Как готовить:

Курицу достать из холодильника за полчаса до начала приготовления. Помыть, вытереть насухо и оставить "отдыхать". Духовку нагреть до 240 градусов. Овощи хорошо помыть щеткой, вытереть насухо и нарезать кусочками. Выложить в глубокую форму для запекания. Головку чеснока разломать на дольки, добавить к овощам (чистить не нужно). Полить овощи растительным маслом. Курицу полить маслом и хорошо натереть солью и перцем со всех сторон. Лимон помыть, вытереть насухо, проколоть со всех сторон вилкой или ножом. Положить его вовнутрь курицы вместе с травами. Уложить курицу поверх овощей и поставить в нагретую духовку. Уменьшить температуру до 200 градусов и оставить запекаться на час и двадцать минут. В середине приготовления, достать противень из духовки и налить в форму немного воды – так, чтобы она покрыла овощи. Это нужно, чтобы овощи не пересохли и не подгорели. Через час двадцать достать курицу из духовки, выложить ее на блюдо, прикрыть фольгой или полотенцем и дать ей отдохнуть около 15 минут. Подавать курицу с печеными овощами.

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