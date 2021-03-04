Ученые объяснили, почему сыр – лучшая закуска к вину

Французские ученые нашли научное обоснование тому, что сыр и вино хорошо сочетаются друг с другом.

Они провели исследование, результаты которого показали, что в сыре есть вещества, которые смягчают горечь и терпкость танинов – дубильных веществ, которые содержатся в вине, пишет Science Daily.

Как известно, любая жирная пища богата липидами, в том числе и сыр. А исследования показали, что дубильные вещества могут взаимодействовать с липидами на молекулярном уровне. Ученые решили проверить, как происходит процесс взаимодействия этих двух веществ. И провели эксперимент: добавили виноградный танин катехин в эмульсию из оливкового масла, воды и фосфолипидного эмульгатора.

После этого специалисты изучили липиды в эмульсии с помощью различных биофизических методов. Было обнаружено, что катехин проникает в слой эмульгатора, который окружает капли масла, вызывая увеличение масляного состава со временем. Этот процесс образовал нечто похожее на сливки: верхняя часть эмульсии (богатая масляными каплями) стала кремовой, а нижняя – прозрачной.

В то же время ученые хотели понять, как этот эффект действует на вкусовые рецепторы человека. Для этого они набрали добровольцев и провели с ними "дегустацию" раствора танинов, предварительно дав им съесть ложку рапсового или оливкового масел. Как оказалось, этот "перекус" сделал раствор с танинами менее вяжущим и – более того – даже придал им фруктовые нотки.

Объединив биофизические и сенсорные результаты, исследователи пришли к выводу, что дубильные вещества могут взаимодействовать с липидами в жирной пище (собственно, в сыре), которые делают их мягче. Именно поэтому сыр хорошо подчеркивает вкус вина, а также иногда смягчает его "агрессивные" ноты.

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